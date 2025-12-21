北捷連續攻擊釀4死 高雄議員攜手警方教導民眾遇襲自保之道

〔記者陳文嬋／高雄報導〕北捷連續攻擊釀4死震驚全國，高雄市議員林智鴻攜手鳳山警分局五甲派出所長孫英哲，教導民眾遇襲自保之道，以背包、雨傘、外套等隨身物品，動作示範簡單易懂，民眾學會正確危機處理機制，有備無患也能處變不驚。

議員林智鴻與台灣勵志協會TIA合作，深入鳳山區五甲地區舉辦講座，原訂分享防詐騙、顧健康知識，適逢北捷連續攻擊事件發生後，社會氛圍人心惶惶，新增「於捷運或其他場合遇隨機攻擊，民眾如何自保」議題，請來鳳山警分局五甲派出所長孫英哲教導民眾正確自保知識；林智鴻先帶領現場民眾為這次不幸事件默哀10秒，盼死難者安息、傷者早日康復、社會儘速回歸平靜。

五甲所長孫英哲指出，民眾面對隨機攻擊事件，應以自身安全為首要考量，建議儘速離開現場，前往安全之處；但若遇到無法逃離且手無寸鐵困境，建議民眾就地取材，觀察四周如衣物、滅火器或破窗器材等物，作為臨時防護工具，以保護身體安全。

孫英哲說，防禦重點在於民眾利用日常隨手可得物品，如雨傘、外套、背包及皮帶等，讓各年齡層民眾面對突發危險，能有即時應變處理能力，但仍以自身安全為首要考量，建議儘速離開現場，前往安全之處。

林智鴻呼籲市府除加強大眾運輸與相關場域安全防護外，教育民眾何以自保也同等重要，以求有效降低民眾對突發狀況來臨恐慌，進而提升在危險事件存活率，他強調不幸事件過後，唯有團結面對威脅、謹慎面對恐懼，才能正常維繫彼此生活，不讓蓄意製造混亂有心人士得逞！

