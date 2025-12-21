北捷連續攻擊》全黑歹徒持刀衝過來 他急護女友再閃避差點遇害

〔記者陸運鋒／台北報導〕27歲男子張文前天(19日)在台北車站及中山區，丟擲煙霧彈後持刀隨機攻擊民眾，造成死傷慘重；而有網友回憶，當時看見全身黑裝扮男子持刀朝他衝來，他死命護住女友將她推開，驚險閃避後逃跑，過程中，嫌犯砍傷一名女子臉部、另一名則男子倒地，若他當時未閃開，恐怕就是受害者。

該名男網友在社群Threads表示，當時跟女友在挑戒指時，突然有一群人衝過來大喊「有人拿刀！」，當下與女友除了有警覺性但也有疑惑，但接著看到一名身穿全黑男子衝上來，直到看到他左手拿著大砍刀且2眼對視，就朝他衝了過來砍，當下右手緊緊護住女友，並將她往後推。

原PO指出，歹徒揮刀時他閃掉，馬上回頭死命的跑，但跑到另一側時，同樣也在逃命的女子跌倒，女友則上前扶她，歹徒則跑去追另外一名女子，隨後聽見該名女子大叫且臉部被砍了一刀，後來嫌犯繞了一圈，砍了另名男子直接倒地，若沒閃的話受害的就是自己了。

該名網友心有餘悸說，依目前狀態仍有些微PTSD(創傷後壓力症候群)，因為看到全黑的人或跑過來的人會害怕，手也會不自覺顫抖，再來就是想到當天與歹徒對峙那一秒鐘還是會哭出來，因此他決定買防身用品放在身上。

其他網友則紛紛回應「你真是好男友，死命保護女友，建議2位都去做一下心理輔導，畢竟真的太恐怖了」、「你展現了身為老公又或男朋友應該做的事情」、「這小子可以嫁了」、「保護女人的男人最帥了」、「你很勇敢保護了女友」。

