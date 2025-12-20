北捷連續攻擊！台中新光三越被鎖定 春風不忍發聲了

春風發聲了。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕北捷昨日驚爆連續攻擊事件，27歲嫌犯張文在捷運台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈、隨機砍人，最後墜樓身亡，包含他在內造成4死多人受傷，沒想到今天又有人在社群上自稱是張文的兄弟，放話「下一個地點台中新光三越，目標50人」，本土夯團「玖壹壹」來自台中，春風不禁發聲了。

春風在社群表示，跟身邊朋友們聊起這起社會案件，感嘆真的很不捨，「也覺得這社會到底怎麼了，我認識的台中親友們，據我所知你們多多少少都有經歷過面對這種神經人的經驗」。

他更對親友喊話，「如果萬一有一天不幸遇到，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家。」更提醒大家一定要「出門平安嘿」。

