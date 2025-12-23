北捷連續攻擊》家長憂心校園安全 新北強化3大防護網

北捷連續攻擊案後，新北市教育局函文提醒各級學校全面強化校園安全防護作為，並強化「3大防護網」。圖為學生上學情形。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日發生台北捷運連續攻擊案，令民眾感到恐慌，許多家長憂心校園安全。新北市教育局表示，已於今(23)日函文提醒各級學校全面強化校園安全防護作為，持續透過「警政連線、防護教育、環境檢視」3大防護網，守護師生安全。

有國小主動寫信給家長，表示學校已啟動校園安全因應措施，與轄區派出所保持聯繫，在上下學時段加強校園周邊巡邏，持續留意校園內外安全狀況，強化通報與應變機制。

家長林先生說，北捷隨機攻擊案發生後，走在路上都覺得有點害怕，帶孩子上下課手一定牽緊，隨時留意周邊情況。

家長王小姐表示，這幾天有跟孩子聊新聞事件，提醒路上遇到奇怪的人要趕快閃避，避免在原地逗留，不要跟陌生人說話，如遇危險情況可以到附近商店找大人幫忙。

教育局指出，將強化校園安全3大防護網，第一，強化警政合作，嚴密校園周邊防護，督導各校與轄區警察分局保持即時聯繫，加強校園周邊巡邏與關懷，防範校外人士進入校園或於周邊滋事情形。

第二，深化師生安全教育，提升即時應變能力，提醒各校運用集會與課程時機，加強宣導公共安全風險辨識、緊急應變及自我保護等觀念，提升師生面對突發事件的警覺與應處能力。

第三，落實校園門禁管理，完善防護硬體措施，持續執行校外人士入校換證與登記制度，並加強校園死角巡查與環境檢視，降低潛在風險。

校方提醒，家長應關心孩子的情緒狀況，陪伴、傾聽與對話，避免反覆觀看相關新聞畫面，以減輕心理壓力。若孩子出現明顯的不安、恐懼或情緒困擾，可與導師或輔導室聯繫，學校將提供必要的關懷與協助。

