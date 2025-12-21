北捷連續攻擊》星巴克拉鐵門保護民眾 北捷曝安全機制

M7出口星巴克。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北車站M7出口的星巴克，19日在嫌犯張文施放煙霧彈及砍人時，店員當機立斷放下鐵捲門，保護用餐及躲避乘客倖免於難，影片在網路上傳開，民眾紛紛大讚做法非常聰明，應給上班的員工獎勵。對此，北捷表示，當下店員第一時間察覺煙霧彈後，先拉下右邊鐵門，警報偵測器也啟動，連動門市其他鐵門自動下降。

北捷說明，當晚施放煙霧彈時，星巴克人員察覺後，先拉下右邊鐵門保護顧客跟店員安全，接著煙霧觸動警報偵測器，連動門市所有鐵門陸續自動下降，後續在捷運警察的引導下，平安讓顧客、店員離開現場。

民眾看見網路影片紛紛表示，「天啊，看得我好緊張！」店長跟店員危機處理得宜，值得學習，不然嫌犯衝進來不得了，應要獎勵這些臨危不亂、機警應變的員工。

