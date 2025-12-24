北捷連續攻擊》檢警上午重回誠品南西店 3D雷射掃描重建犯罪現場

〔記者姚岳宏／台北報導〕張文在北捷連續攻擊殺人事件釀4死11傷，案發至今第6天，為完整記錄及保存現場狀況，檢察官會同警方今上午9時重回誠品南西店現場勘查，1219專案小組並運用3D雷射掃描儀，快速完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

除檢察官到場，警方今天由市警局鑑識中心、市刑大大隊長盧俊宏、中山分局長及偵查隊長，都齊聚現場勘查，據知將一路從誠品南西店1樓到4樓，最後再到頂樓重建現場，稍後也會到馬路人行道還原相關位置。

據悉，市警局鑑識中心使用的3D雷射掃描儀，掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

