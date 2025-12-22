北捷連續攻擊》監視器主機故障無法回溯 資安水準被質疑

台北捷運公司董事長趙紹廉昨說明19日當天監視器狀況。(記者何玉華攝)

〔記者林南谷／台北報導〕捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，造成4死11傷，事發當時傳出有監視器失靈沒有畫面情形，對此，財經網美胡采蘋認為台北捷運真的是世界級的好，乾淨、應變迅速，很多年了都還是很新，各種管理都很強，坐過多國地鐵都還是覺得北捷最好。

「但這次恐攻中，竟然因為主機磁碟受損，總共40多支監視器中，攻擊沿線只有12支監視器有回溯畫面，7支監視器影像已經無法回溯影像」，胡采蘋坦言這真是滿令人震驚的，她表示：「連我家的貓咪監視器都可以保證24小時雲端回放服務，連拍貓咪的服務都比較進階，這資安水準是不是有點嚇人。」

廣告 廣告

台北捷運公司董事長趙紹廉22日受訪強調，所有的監視器在當天並沒有任何一台故障，都可以看到要拍攝的地方，只是有一台主機磁區受損，影響他所操作的7支監視器畫面，沒有辦法馬上回溯去找前幾分鐘或半小時的影像，但是可以看到現場即時的影像。

趙紹廉強調「沒有」延誤辦案，因為在關鍵路線上還有12支攝影機的硬碟都沒有問題，可以查得到，主要是嫌犯當天多次換裝，加上有煙霧，使得無法在第一時間判斷出是那一個人。

他表示，北捷行控中心當天一發現有煙霧就去追查，也發現有人丟擲煙霧彈，因此很快通知捷運警察跟110，若是失火就會通知消防單位，警方、救護車、消防車很快就到了；當天也有廣播，可能因為現場有很多收音，大家會覺得沒有聽到，並不代表並沒有廣播，所有閘門也有同仁、保全請民眾趕快離站。

相關新聞：連續攻擊後才知畫面不能回放 簡舒培：北捷1萬多支監視器有何用

【看原文連結】

更多自由時報報導

被問搭高鐵捷運害不害怕？ 曹西平神回應

張文母非中配 名嘴周玉蔻力誇陸委會

Janet在台北住20多年 罕見發聲擁抱愛

女星直擊！黑衣怪男上車大喊「要找張文」 民眾嚇壞

