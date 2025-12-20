北捷連續攻擊》社會亂了套！ 曹西平：以後怎麼出門

捷運台北車站19日發生隨機襲擊事件，20日台北市捷運、商圈進駐警力，全副武裝密集巡邏。(記者方賓照攝)

〔記者林南谷／台北報導〕通緝犯張文19日在台北車站、中山商圈隨機殺人，釀4死11傷，捷運警察隊即刻加強捷運車站巡守作為，動員逾2百警力。台北市長蔣萬安昨上午召開跨局處維安應變小組會議，拍板各商圈、車站加強見警率，員警全副武裝，戒備全面升級，針對大型活動也加強偵測爆裂物等，跨年晚會將有特勤(霹靂)小組、防爆車、偵爆犬。

資深藝人曹西平難過在臉書發文感嘆，現在出門是不是都要很小心，「社會變了，人怎麼會這樣子？人來人往的地方大家還沒有反應過來，就很多人受傷了，這些人跟你無冤無仇為什麼要傷害人家，你毀了多少人的家庭，太驚悚了。」

廣告 廣告

曹西平表示，今後大家出門是不是都要小心注意自身安全，以後他在公園走路也不可以停下來休息，免得危險，更難過說：「發生些遺憾的事情，為什麼？以後怎麼出門？社會亂了套。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

前日本記者目睹北捷砍人！徒手急救騎士仍無力回天 痛心發聲

北市隨機殺人案兆豐行員不幸遇害 兆豐銀：協助家屬治喪從優撫恤

民眾獻花為死者哀悼！知名手搖飲老闆一袋飲料混入 被罵爆急關社群

