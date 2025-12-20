北捷連續殺人事件 鄭麗文：治安、社會安全網嚴重失靈

北捷連續殺人事件，國民黨主席鄭麗文：治安、社會安全網嚴重失靈。（資料照片／李智為攝）

針對北捷連續殺人事件，國民黨主席鄭麗文今天（20日）指出，這場「個人孤狼式恐攻」的悲劇，徹底擊碎台灣社會原有的純樸，更暴露政府推動多年的「社會安全網」早已嚴重失靈。

鄭麗文並呼籲總統賴清德及主管治安的內政部必須嚴肅的面對這一個個案，因為它背後透露出來，是我們整個治安跟社會安全網已經嚴重的失靈了，請賴及劉趕快回到你們的崗位上面，不要在一天到晚不務正業，只想著鬥爭、鬥爭、鬥爭，台灣社會已經無法再承受這樣的一個政治亂局了。

廣告 廣告

鄭麗文上午參加宜蘭縣黨部所舉辦的黨慶活動，會前接受媒體聯訪時，作了上述表示。鄭麗文說，昨天發生這樣子的一個慘劇，我們大家都非常的震驚，尤其發生的地點其實離她住的地方也沒有很遠。

鄭麗文話鋒一轉指出，每次發生類似慘案時，民間皆大聲疾呼，但負責全國治安的內政部，卻似乎整個心思都放在如何對付陸配，不斷祭出各種歧視性作為，卻對治安漏洞視而不見，「一定要發生重大治安慘案以後，政府才會醒嗎？真的會醒嗎?」

鄭麗文說，從蔡英文總統時期，一直不斷要推的社會安全網，到今天完全經不起考驗，發生這種幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，這是過去幾十年來，在台灣一個善良且純樸單純的社會裡，大家很難接受的事情，如今一而再、再而三的發生。

鄭麗文並呼籲賴清德，不要一副心思都不斷放在政治鬥爭上，國家社會真的病了，台灣社會需要我們政府真正用心、關心，而不是一直不斷製造政治上的對立、仇恨，當仇恨不斷蔓延，我們的社會，會付出我們難以想像的代價。

鄭麗文強調，台灣治安跟社會安全網已嚴重失靈，政府官員應立即回到崗位，嚴肅面對治安問題，不要再以政治鬥爭為重，應設法修補已失效的安全體系，不能一天到晚不務正業，台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

北車恐攻釀4死9輕重傷！蔣萬安宣布警力戒備全面升級 北捷將供亡者500萬補償金

北捷隨機攻擊釀4死！網整理逃生重點：捷運閘門亮紅叉別進站

張文北捷丟煙霧彈、砍人！醫揭「6自保原則」 簡單3步驟止血