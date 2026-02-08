北捷連續縱火動機曝光 73歲翁曾是神岡大夫第重劃自救會成員

〔記者王冠仁／台北報導〕台北捷運大安森林公園站、善導寺站的男廁，在今天11時許、14時接連發生2起縱火案，警方循線逮到涉嫌縱火的73歲曾姓老翁，並查扣他相關隨身物品。警方查出，曾是台中市神岡大夫第重劃自救會成員，他與多位不願參加重劃的地主四處陳情未果，沒想到他居然在今天一早跑到台北連續縱火，想要藉此來引起社會各界關注他的陳情訴求。

警方調查，曾嫌今天早上近9時，從台中豐原搭乘台鐵列車，在11時許來到台北車站；他再轉乘台北捷運前往大安森林公園站，跑進其中一處男廁，再從隨身背包中拿出自備稻草，以打火機點燃稻草來縱火。

曾首度縱火後，搭乘公車前往台北車站附近下車，隨後步行到台鐵大樓，在台鐵大樓內放置4封陳情信。他再徒步至西門町，除了去超商買飯糰果腹，還沿途跑到騎樓處換裝。他原本身穿橘色外套、白色帽子，換裝成米白色外套與藍色帽子後，再從北捷西門町站搭車到善導寺站，再於站內男廁以同樣手法二度縱火。

曾犯案後離開善導寺站，但警方在確認首起火警是縱火案後，鎖定縱火者衣著特徵追查，還發現他跑到北車附近。警方啟動線上攔截圍捕，在第二起縱火案後10分鐘，於林森南路、仁愛路口附近發現一名男子，其外套與帽子雖然不一樣，但背包與鞋子與縱火者相符，警方將其攔下，順利逮到曾嫌。

據悉，曾與其他多位地主，不願自己的土地被劃入台中市神岡區大夫第自辦重劃區，在2014年成立自救會，多年來四處陳情、抗議、訴訟。他疑自認多年來抗議未受重視，於是選在今天跑來台北，挑選過去較為熟悉的大安森林公園站、善導寺站縱火，想藉此引起社會各界注意。

警方表示，在張文隨機殺人案後，警方已針對此類案件多次演練，提升市府團隊及員警應變能力，並呼籲縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難，警方對於危害公共安全的行為，展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為。

中正一分局長陳瑞基說明案情。(記者王冠仁攝)

警方查扣曾嫌的陳情信。(記者王冠仁攝)

警方查扣曾嫌縱火時的穿著與相關物品。(記者王冠仁攝)

