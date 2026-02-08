北捷連續縱火案 台中7旬翁落網聲稱陳情遭忽視

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁今天陸續遭人縱火，警方逮捕犯嫌7旬曾男，他供稱不滿台中市土地重劃變更事宜陳情未被重視而北上犯案，全案詢後依公共危險等罪送辦。

北市警消今天上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站男廁有人在內燃燒雜物，立即派員到場，所幸無人傷亡；緊接著下午1時59分警消再接獲通報，指北捷善導寺站男廁有人燒雜物，捷運站人員自行撲滅。

針對北捷連續縱火案，台北市警察局中正第一分局下午召開記者會，分局長陳瑞基表示，經查犯嫌曾姓老翁今天上午8時59分自台中市搭火車北上，再轉乘捷運至大安森林公園站男廁縱火，隨即搭公車逃逸，於中午12時21分抵達台北車站。

警方調查，曾嫌隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再走到西門町換裝，隨後又搭捷運至善導寺站男廁內縱火。

陳瑞基說，首件縱火案後，市警局大安分局便通報各分局加強攔截圍捕，中正一分局隨即啟動線上攔捕，未料下午又接獲北捷善導寺站男廁也遭縱火。

警方調查，曾嫌持打火機和自備稻草犯案，他在善導寺站犯案後逃逸，於下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正一分局仁愛路派出所線上員警攔查身分後，立即以現行犯逮捕。

根據警方調查，曾嫌曾在北市生活，對北市交通熟悉，疑因不滿台中市某重劃區變更事宜多次陳情未獲回應，所以才到北市單獨犯案，希望藉此吸引媒體注意，進而增加各界曝光度。

警方製作筆錄後，將以曾嫌涉犯公共危險罪、恐嚇危害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

陳瑞基表示，去年底北市發生隨機攻擊案後，台北市政府團隊已陸續舉辦多次相關演練，訓練、提升全體團隊反應機制和效能，這次警方迅速逮捕犯嫌並繩之以法，代表演練有成果，也呼籲民眾若有特定意見要表達，請循正當管道。（編輯：蕭博文）1150208