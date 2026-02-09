北捷連續縱火案3小時破案 蔣萬安：展現近期維安演練成果

台北捷運昨天接連發生兩起縱火事件，大安森林公園站及善導寺站先後遭人燃燒稻草，所幸站務人員及時撲滅，未造成人員傷亡。警方在3小時內逮捕72歲曾姓老翁，嫌犯供稱縱火目的是為了吸引注意、藉機陳情。台北市長蔣萬安今（9）日表示，近期三次強化維安演練提升了整體應變能力，也在此次事件中充分展現具體成果。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今天上午出席市長與里長有約南港區座談會時受訪指出，要特別肯定警察局、消防局、捷運公司等單位的緊急應變處理。他表示，昨天第一時間即刻啟動聯防機制，迅速鎖定嫌犯並在3小時內逮捕到案，近期三次強化維安演練確實提升整體維安應變，也在這次事件中充分展現具體成果。

北捷連續縱火案犯案3小時遭逮。（圖／中天新聞）

根據警方調查，曾姓老翁8日上午8時59分左右從台中豐原火車站搭乘火車抵達台北車站，隨即轉乘捷運至大安森林公園站1號出口男廁內燃燒稻草縱火。上午11時46分許，他搭乘公車返回台北車站，徒步至台鐵大樓將四份陳情書放置在大樓內，接著徒步至西門町換裝，再次搭乘捷運至善導寺站1號出口旁男廁內二度燃燒稻草縱火。

曾姓老翁犯案後沿著中正區仁愛路步行離開，行經仁愛路與林森南路口時遭線上員警攔下逮捕。嫌犯到案後供稱，縱火目的是為了吸引注意，藉此機會進行陳情。由於站務人員及時發現並撲滅火勢，兩起事件均未釀成災害。曾姓老翁也在案發3小時後遭警方逮捕。

