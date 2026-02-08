即時中心／徐子為報導

今（8）日上午11時許，有民眾搭乘北捷淡水信義線至大安森林公園捷運站時，突然被告知站內發生火警。一名72歲曾姓男子在廁所燃燒雜物，所幸目前火勢已被撲滅；至於稍早板南線的善導寺站也傳出起火，站務人員發現後迅速滅火，並未造成人員傷亡；兩起案件為同一人所為，目前人已被帶回仁愛派出所。據了解，警方初步查出，曾男是台中市神岡大夫第重劃自救會成員，他與多位不願參加重劃的地主四處陳情未果，他竟直接赴台北連續縱火，想藉此來引起社會各界關注他的陳情訴求。

廣告 廣告

媒體《自由時報》報導，北市警方調查，曾嫌今早上近9時，從台中豐原搭乘台鐵，11時許抵台北車站；他再轉乘捷運，前往大安森林公園站，跑進其中一處男廁，再從隨身背包中拿出自備稻草，以打火機點燃稻草來縱火。



曾男首度縱火後，先搭公車返台北車站商圈，步行到台鐵大樓，在大樓內放4封陳情信。



放完信後，曾再步行至西門町，除去超商買飯糰充飢，還跑到騎樓處換裝。他原穿橘外套、白帽，換穿米白外套、藍帽後，再從北捷板南線西門站搭到善導寺站，再於站內男廁以同樣手法二度縱火。



警方初步比對後研判，兩起案件疑為同一名男子所為，嫌犯已被帶回仁愛派出所，警方正進一步釐清犯案動機與相關細節。警方表示，今日捷運善導寺站與大安森林公園站的縱火案件，經查僅1名嫌犯，並無共犯，犯案手法為燃燒稻草束，現場未發現其他危險物品。



據悉，曾男與其他多位地主，由於不願自己的土地被劃入台中市神岡區大夫第自辦重劃區，於2014年成立自救會，多年來四處陳情、抗議、訴訟。而曾男疑似認為多年來其訴求未受重視，選在今天跑來台北縱火犯案，想藉此引起社會各界注意。



北市警方表示，在張文隨機殺人案後，警方已針對此類案件多次演練，提升市府團隊及員警應變能力，並呼籲縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難，警方對於危害公共安全的行為，展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／北捷連續縱火犯身分動機曝光了 7旬曾姓翁是「台中重劃自救會成員」

更多民視新聞報導

《世紀血案》栽贓史明是命案主導者！董事長黃敏紅怒嗆：強姦民意

卓榮泰視察宜蘭羅東鐵路高架化計畫 強調年前做最終決定

日本眾院大選今晚7點起開票 「4關鍵魔術數字」影響政局走向

