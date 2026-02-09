北捷連續縱火犯3小時內迅速逮獲 蔣萬安：展現演練具體成果

北捷8日傳出2起縱火案，嫌犯是73歲曾男，警方火速在同日下午兩點半將曾男逮補帶回偵訊。台北市長蔣萬安9日表示，北市府相關單位在3小時內即刻逮捕嫌犯到案，充分展現北市近期3次強化維安演練的具體成果。（徐佑昇攝）

北捷8日傳出2起縱火案，嫌犯是73歲、大夫第自辦重劃自治會會長曾世源，分別在上午11時53在捷運大安森林公園站、下午2時在捷運善導寺站連續燃燒乾稻草縱火，警方火速在同日下午兩點半將曾男逮補帶回偵訊。台北市長蔣萬安今日出席「與里長有約」南港區座談被問及相關議題，蔣萬安表示，他特別肯定警察局、消防局、捷運公司第一時間即刻啟動聯防機制，並在3小時內即刻逮捕嫌犯到案，充分展現北市近期3次強化維安演練的具體成果。

針對警方昨日迅速逮獲北捷縱火犯，蔣萬安表示，他要特別肯定包括警察局、消防局、捷運公司等單位，昨天第一時間緊急的應變處理。

蔣萬安強調，市府第一時間即刻啟動聯防機制，也鎖定了嫌犯，而且在3個小時內即刻逮捕嫌犯到案，所以近期的3次強化維安演練，也確實提升了北市府整體的維安應變，在這一次事件充分的展現具體成果。

