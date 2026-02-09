北捷連續縱火男曾世源移送畫面曝 選善導寺站理由讓警哭笑不得

涉嫌在台北捷運連續縱火的72歲男子曾世源，今（9）日上午在警方戒護下移送台北地檢署複訊，相關移送畫面曝光。曾男面對媒體詢問動機多保持沉默，不過警方偵訊時問及為何選擇相對人潮較少的善導寺站犯案，他卻直言「因為我常去行政院陳情，比較熟」，坦率回答讓在場員警一時哭笑不得。

警方指出，曾世源為台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長，疑因長年陳情無果，企圖藉由極端行為引起社會關注，涉嫌於2月8日先後在台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁縱火，所幸火勢均迅速撲滅，未造成人員傷亡。

警方調查，曾男昨（8日）上午自台中搭火車北上，抵達台北後，先前往捷運大安森林公園站，在地下一樓男廁焚燒沾有汽油的稻草，並留下陳情信件，隨後搭乘公車前往台北車站，再步行至西門町一帶，轉搭捷運至善導寺站。當天下午近14時，曾男再度以相同手法於善導寺站男廁縱火，過程中多次更換交通工具，並預備衣物變裝，企圖規避追查。

中正第一分局掌握捷運站內外及沿線監視器畫面後，迅速鎖定曾男行蹤，於下午14時10分，在林森南路與仁愛路口將其攔查逮捕。警方表示，曾男落網時情緒平穩，對犯行並未激烈反抗。

據了解，警方偵訊時曾問及，為何選擇善導寺站這類人潮相對較少的站點犯案，曾男坦言，自己過去多次北上行政院、監察院陳情，對該區域相當熟悉，因此才會「指認那裡」作為行動地點；至於大安森林公園站，則是因曾與朋友到附近活動過，對環境不陌生。

警方轉述，曾男供稱因不滿大夫第重劃區糾紛，長年陳情、抗議與訴訟皆未獲具體結果，才會認為在首都台北採取行動，更容易引起社會與政府關注。相關說法仍待檢方進一步釐清。

警方指出，神岡大夫第屬自辦市地重劃案，長期因適用法規、分配比例與是否具公益性引發爭議，自救會自2014年成立至今，多次向市府與監察機關陳情，主張部分地主不願參與重劃，卻僅能分回約57％土地，權益嚴重受損。

全案目前已依涉嫌縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，至於是否涉及其他犯意或共犯情形，仍有待後續調查釐清。



