北捷連2起男廁縱火案 警逮台中7旬翁 稱不滿多次陳情未果

台北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁今天陸續發生火警，警消獲報有人在男廁內燃燒雜物，所幸火勢迅速被撲滅，無人員受傷。警消循線追查，迅速逮捕嫌犯7旬曾姓男子，他供稱因不滿台中市土地重劃變更事宜多次陳情未獲回應，因此到北市犯案，希望藉此吸引關注，全案詢後依公共危險等罪送辦。台北市長蔣萬安稍早表示，北捷發現異狀後第一時間通報警消，警方已於下午2時30分左右查獲嫌犯帶回，請市民安心。

北市警消8日陸續接獲通報，指台北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁（圖）陸續遭人縱火，所幸無人受傷，已逮捕1男偵訊中。（翻攝照片／中央社）

警消今天上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站B1樓層出口旁男廁內，有人燃燒雜物，立即出動消防車7輛、救護車1輛和19人到場滅火，經查燃燒面積約0.5平方公尺，無人傷亡。警消下午1時59分再度獲報，指北捷善導寺站男廁有人燃燒雜物，出動消防車8輛、救護車1輛和28人馳援，所幸火勢已由捷運站人員自行撲滅。

針對這起連續縱火案，台北市警察局中正第一分局下午召開記者會，分局長陳瑞基表示，經查嫌犯曾姓老翁於上午8時59分自台中市搭火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站男廁縱火，隨即再搭公車逃逸，並於中午12時21分抵達台北車站，隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再走至西門町換裝後，又搭捷運至善導寺站男廁內縱火犯案。

陳瑞基說，首件縱火案後，市警局大安分局便通報各分局加強攔截圍捕，中正一分局隨即啟動線上攔捕，未料下午又獲報北捷報善導寺站男廁也遭縱火。

經查，曾嫌持打火機和自備稻草犯案，並在善導寺站犯案後逃逸，於下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正一分局仁愛路派出所線上員警攔查身分，立即以現行犯逮捕。

據警方調查了解，曾嫌曾在北市生活過，所以熟悉北市交通，因不滿多次陳情台中市某個重劃區變更事宜卻未獲回應，所以才到北市單獨犯案，希望藉此吸引媒體注意，進而增加各界曝光度。全案詢後，將曾男依涉公共危險罪、恐嚇危害移送台北地檢署偵辦。

陳瑞基說，繼去年底北市隨機攻擊案後，台北市政府團隊陸續舉辦多次相關演練，訓練、提升全體團隊反應機制和效能，警方這次迅速逮捕嫌犯，代表演練有所成果，呼籲民眾若要表達特定意見，應循正當管道處理。

蔣萬安稍早表示，今天下午2時30分左右，警方在善導寺站外查獲嫌犯並帶回，詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明，請市民朋友安心，無須驚慌。市府團隊會警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。