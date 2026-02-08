北捷連2起男廁縱火案 警逮台中7旬翁 稱不滿多次陳情未果
蔣萬安：警方已逮捕嫌犯 請市民安心
台北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁今天陸續發生火警，警消獲報有人在男廁內燃燒雜物，所幸火勢迅速被撲滅，無人員受傷。警消循線追查，迅速逮捕嫌犯7旬曾姓男子，他供稱因不滿台中市土地重劃變更事宜多次陳情未獲回應，因此到北市犯案，希望藉此吸引關注，全案詢後依公共危險等罪送辦。台北市長蔣萬安稍早表示，北捷發現異狀後第一時間通報警消，警方已於下午2時30分左右查獲嫌犯帶回，請市民安心。
警消今天上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站B1樓層出口旁男廁內，有人燃燒雜物，立即出動消防車7輛、救護車1輛和19人到場滅火，經查燃燒面積約0.5平方公尺，無人傷亡。警消下午1時59分再度獲報，指北捷善導寺站男廁有人燃燒雜物，出動消防車8輛、救護車1輛和28人馳援，所幸火勢已由捷運站人員自行撲滅。
針對這起連續縱火案，台北市警察局中正第一分局下午召開記者會，分局長陳瑞基表示，經查嫌犯曾姓老翁於上午8時59分自台中市搭火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站男廁縱火，隨即再搭公車逃逸，並於中午12時21分抵達台北車站，隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再走至西門町換裝後，又搭捷運至善導寺站男廁內縱火犯案。
陳瑞基說，首件縱火案後，市警局大安分局便通報各分局加強攔截圍捕，中正一分局隨即啟動線上攔捕，未料下午又獲報北捷報善導寺站男廁也遭縱火。
經查，曾嫌持打火機和自備稻草犯案，並在善導寺站犯案後逃逸，於下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正一分局仁愛路派出所線上員警攔查身分，立即以現行犯逮捕。
據警方調查了解，曾嫌曾在北市生活過，所以熟悉北市交通，因不滿多次陳情台中市某個重劃區變更事宜卻未獲回應，所以才到北市單獨犯案，希望藉此吸引媒體注意，進而增加各界曝光度。全案詢後，將曾男依涉公共危險罪、恐嚇危害移送台北地檢署偵辦。
陳瑞基說，繼去年底北市隨機攻擊案後，台北市政府團隊陸續舉辦多次相關演練，訓練、提升全體團隊反應機制和效能，警方這次迅速逮捕嫌犯，代表演練有所成果，呼籲民眾若要表達特定意見，應循正當管道處理。
蔣萬安稍早表示，今天下午2時30分左右，警方在善導寺站外查獲嫌犯並帶回，詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明，請市民朋友安心，無須驚慌。市府團隊會警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。
其他人也在看
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
台潛水員山口縣溺亡！日方證實：吸入高壓氧痙攣致「呼吸器脫落」
一名來自台灣的潛水員在日本山口縣參與一項水下調查任務時，突然在海裡抽搐，送醫不治身亡，主辦調查的單位證實，這名潛水員疑似因吸入高壓氧氣導致痙攣，呼吸裝置脫落溺水身亡。
北捷驚爆連續縱火案！男疑「想陳情」犯案
北捷驚爆連續縱火案！男疑「想陳情」犯案
北捷大安森林公園、善導寺站連傳火警 男躲廁所縱火遭逮
台北捷運大安森林公園站今天（8）日上午11點53分傳出火警，據初步調查，為男廁雜物起火燃燒，冒出陣陣黑煙，嚇壞許多站內乘客，警消人員獲報後，立刻前往現場救援，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。
北捷大安森林公園、善導寺疑遭縱火 72歲曾姓男子被捕
【緯來新聞網】台北市捷運系統內兩處車站男廁，今（8日）中午與下午相繼發生火警。台北市消防局與警方指出
在林口買房會後悔？ 「塞車問題」讓人住半年就想逃
隨著台北市房價居高不下，不少民眾選擇在周邊區域購屋，新北市林口區因房價相對親民且生活機能逐漸成熟，成為年輕族群的熱門地點。然而，近日有網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，抱怨當地交通問題嚴重，導致生活作息受到影響，該貼文引發熱烈討論。
網傳墾丁大量梅花鹿受困死亡 墾管處澄清：已改用菱形鐵絲網 將全面清查
一名網友在社群平台發布影片指出，墾丁牧場與林試所周邊設置的尼龍圍網卡住梅花鹿，導致大量鹿隻受困而死。墾管處今天回應，經電洽該名網友，確認影片拍攝時間久遠，並非現況，墾管處也已派員巡查，未發現梅花鹿受困死亡情形，且近年已陸續把尼龍圍網更換為較易脫困的菱形鐵絲網，將全面清查轄區內圍網及圍籬。
北捷廁所今天連2起火警 縱火犯被逮帶回偵辦
台北捷運大安森林公園站出口旁男廁，在今天早上11時許傳出火警，雖然沒有人員受傷，但現場有縱火跡象。沒想到，2個小時後，北捷善導寺站的男廁再次傳出火警，警方火速追查，循線逮到涉嫌縱火的73歲曾姓老翁，目前人已經被中正一分局逮捕，警方有查獲一封陳情信，正進一步釐清。
【更新】日眾院改選投票率下滑約3％ 高市坐鎮官邸盯選情
日本眾議院改選投票今日（2/8）登場，將考驗去年10月上台的高市內閣是否獲得信任，選情大勢預計將於深夜趨於明朗。日本首相高市早苗則已於5日完成投票，今日上午坐鎮官邸，緊盯選情發展。
新北大道成河道！新莊區天橋施工挖斷水管 緊急封路
新北市新莊區今（8）日上午驟傳道路積水事故。警方指出，上午11時許接獲通報，新北大道與五工路口出現大量積水，影響車流安全；經查為天橋地基施工過程中不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致自來水外洩、路面嚴重積水，員警已到場封控。
疑為同一人！北捷大安森林公園、善導寺站接連火警 涉案男遭帶回
首次上稿：02/08 12:57更新時間：02/08 15:14（更新北捷回應）即時中心／顏一軒報導今（8）日上午11時許，有民眾搭乘北捷淡水信義線至大安森林公園捷運站時，突然被告知站內發生火警。初步了解，一名72歲老翁在廁所燃燒雜物，所幸目前火勢已被撲滅；至於稍早板南線的善導寺站也傳出起火，站務人員發現後迅速滅火，並未造成人員傷亡；初步了解，兩起案件疑為同一男子所為，目前人已被帶回仁愛派出所，正在釐清案情中。
陳菊請辭監察院長…生效後7天！賴清德「心繫1事」低調南下探視
75歲前監察院長陳菊前年因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然右下肢無力，發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，遲遲未在鏡頭前露面，外界從關心到揣測不間斷。1月28日總統府發布總統令表示，陳菊業已請辭，予以免職，告假期間薪水總共468萬元全繳回國庫；2月1日公告生效7天後，高雄三民區今（8）日上午多個路口部署警力交管、護送車隊，傳出是總統賴清德心繫陳菊健康狀況，低調南下以「私人行程」探視。
惡鄰居魔音傳腦報警無效 一紙證明讓對方賠10萬
彰化縣永靖鄉一對張姓夫婦住在三合院，不分晝夜發出敲擊、碰撞、水桶掉落、鍋碗瓢盆掉落、唱歌等噪音，鄰居報警，僅能勸導，張家不予理會；陳姓鄰居忍無可忍，以自己患有僵直性脊椎炎養病為由，提起30萬元的民事賠償，該案經彰化地院審理，法官判被告應賠陳家10萬元。
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
農曆春節旅宿訂房率 最高前三名為嘉義市、台中、雲林
交通部觀光署日前公布最新農曆春節旅宿訂房率，2月14日至21日平均訂房率最高前三名，依序為嘉義市、台中市及雲林縣，均突破五成。觀察連假期間各縣市較高的訂房率，幾乎集中在初一至初三（2月17日到19日），初三是九天連假當中最高者。
抽菸害孫狂咳！阿公喊有開窗通風 醫：要颱風才能吹散
許多吸菸者誤以為在室內開窗通風就能降低二手菸危害，兒童腸胃科醫師洪華希指出，若要將致癌風險降至可接受標準，20坪住家內若有1人吸菸，換氣量需要達到輕度颱風等級，一般開窗通風根本無法達成。
賈永婕現在才知道林宅血案！點名「當權者給交代」
娛樂中心／周孟漢報導改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，台北101董事長賈永婕驚訝表示，「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代」，直喊「我想知道真相」，並大嘆「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！」。
《世紀血案》疑劇本外流！影射史明是兇手 基金會震怒：混淆歷史
電影《世紀血案》爭議越滾越大。繼演員相繼跳船後，社群平台流出疑似電影劇本內容，竟將林宅血案的幕後黑手指向台獨運動先驅史明。對此，史明教育基金會發表聲明，怒斥電影製作方顛倒黑白，將當年情治單位的「栽贓線索」當作歷史真相，嚴正要求該片不應上映。
北捷大安森林公園、善導寺站男廁接連起火 72歲男涉縱火遭逮
今（8）日台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁連發生2起火警，所幸火勢均迅速撲滅，未造成人員傷亡。警方循線追查後，已逮捕一名72歲曾姓男子到案，正釐清涉案動機。
《豆腐媽媽》替身脫險出院了！家屬最新聲明曝光 親揭劇組後續處理細節
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚1月20日因劇情需求從高台跳下，導致顱內出血、顏面複雜骨折，一度病危，事後電視台、劇組與傷者方面說法不一，引發外界關注。事發至今20天，蘇德揚家屬今（8）日證實他已出院返家，同時發出3點聲明感謝外界關心。