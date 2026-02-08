北捷連2起縱火！72歲翁途中變裝 警方揭犯案時間軸

中正一分局長陳瑞基說明。（圖／東森新聞）





今（8）日上午北捷大安森林公園站、善導寺站接連發生火警，目前捷運站已封鎖起火的男廁，警方逮到72歲曾姓老翁，警方也在下午4時召開記者會說明詳細情況。

中正一分局長陳瑞基說明，今日11時55分勤指中心接獲通報大安森林公園捷運站男廁遭縱火，曾姓老翁在縱火後12時7分搭車前往台北車站逃逸，12時21分抵達台北車站，案發時大安分局已經通報各分局加強嫌犯攔截圍捕以及相關監視影像追查 。中正一分局獲報後啟動線上攔截圍捕，14時10分通報善導寺捷運站男廁遭縱火，中正一分局仁愛路派出所後續在仁愛路和林森南路發現曾姓老翁，以現行犯將人逮捕，全案依照公共危險罪移送地檢署偵辦。

犯案時間軸曝光

警方初步釐清，曾姓老翁是在今天早上8時59分從台中搭火車到台北，11時46分搭乘捷運前往大安森林公園1號出口男廁縱火，犯案後於11時46分搭乘公車回到台北車站，隨後徒步至臺鐵大樓，在臺鐵大樓內放置4封陳情信，再徒步至西門町更換帽子和外套刻意規避警方偵查，再搭乘捷運至善導寺捷運站1號出口旁男廁內縱火犯案，犯案後，行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭員警攔查身分後逮捕。

縱火犯變裝衣物。（圖／東森新聞）

犯案動機？

至於犯案動機，警方初步研判，曾姓老翁是因台中某重劃區土地變更案經多次陳情沒得到回應，這次選擇離開台中到台北犯案吸引目光，進而增加曝光度，此外，並無共犯，曾姓老翁攜帶縱火物品包含打火機和稻草，和現場證物吻合，現場並無汽油或爆裂物痕跡。

專案小組強調，去年1219隨機攻擊案後，市府團隊多次舉辦防恐隨機攻擊縱火演練，演練提升了市府團隊和警方處理反應機制效能，警方快速掌握嫌犯繩之以法，也代表演練帶來效果。

警方呼籲民眾意見要表達要循正當管道，切勿以妨礙公安，或在大眾運輸系統犯案吸引注意達到目的，縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難，警方對於危害公共安全的行為，展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為。

