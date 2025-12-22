北捷連3天每班車維安訓練 蔣萬安：站內櫃位業者也要演練

台北市長蔣萬安(中)指示，捷運站以及轉運站內的櫃位業者，也要參與模擬演練。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運公司今(22)天在道安會報說明無差別攻擊後的營運安全措施，已自21日起，每車站、每班車進行3天的維安訓練，預計1週內完成所有人的演練，後續每個站每週會進行1次的演練，以加強人員提升應變能力；26日也會配合市府舉辦大規模的高強度聯合警消維安訓練；此外，大型活動期間包括跨年以及燈會期間，重點車站將增派保全人力，配合警方增加巡檢，提升見警力，加強場域的維護安全等措施。

蔣萬安說，模擬演練過程務必包含捷運站以及轉運站內的櫃位業者。從這次事件中，看到不管是捷運站內的咖啡店、百貨商場業者，都在協助民眾避難，未來的演練務必讓各個業者清楚認知並且熟悉事故發生當下的應變措施，讓業者保護自己，也保護櫃內客戶的安全。

台北市長蔣萬安在聽取北捷簡報後表示，1219捷運台北車站、中山商圈無差別攻擊，再次提醒大眾運輸場站的安全防護絕對不能鬆懈，這不僅是一場突發事件，更是對整個城市、大眾運輸安全的警惕。捷運公司以及相關單位要加強緊急資訊的傳播，市府已經研議透過發送細胞簡訊即時通知市民緊急事態，但在此之前，必須善用既有的管道，立即提升資訊傳播效率。

蔣萬安要求警察局、消防局、交通局以及捷運公司，盡速研擬相關作業機制，透過市府官LINE、台北好行APP等能夠觸及大量市民的社群媒體平台，確保緊急資訊能夠第一時間傳遞到位，提醒市民提高警覺。

蔣萬安表示，20日召開的1219事件緊急應變專案小組會議中，已經要求警察局、捷運公司 除了增加警力，保全人力之外，要在全線各站實施高強度演練，模擬疏散及無差別攻擊的事件，確保第一時間應變能力。他強調，這樣的措施不僅適用於捷運各站，台北市各轄區內的客運、轉運站也要比照辦理。

