北捷逼位婦偷豆漿、女鞋傳喚未到庭 遭判拘役59日

曾姓婦人在連鎖賣場偷豆漿、女鞋，被依竊盜罪判拘役59日。（示意圖，photo-ac）

台北市曾姓婦人去年9月曾因在捷運上逼讓座被踹飛，引發熱議，近日，她又遭法院判刑，原來她在連鎖賣場偷走一瓶30元豆漿及一雙299元女鞋，審理時她否認部分犯行，且無故未到庭，法院依竊盜罪判處拘役59日，可易科罰金5萬9千元，可上訴。

判決指出，曾婦於2025年1月14日17時38分許，趁賣場無人注意時，先後竊取貨架上一瓶豆漿與一雙女鞋，店內安全課長即時察覺異狀並報警，檢方調查時，發現監視器畫面與證人證述相符，認定其犯行屬實，提起公訴。

士林地院審理時，法官認為曾婦明知不應竊取商品仍恣意行竊，犯後又以言詞卸責，且未取得被害人諒解，態度難以認定良好，考量她大學畢業、從事服務業、經濟貧寒等情況後，依竊盜罪判處拘役59日，可易科罰金5萬9千元，並沒收或追徵豆漿及女鞋的價額。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





