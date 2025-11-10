北捷逼讓座白髮嬤連女童都不放過「還拿雨傘敲」 北檢起訴了

經常在捷運上騷擾乘客的曾婦今日因另案被起訴。（圖／翻攝畫面）

8月29日台北捷運發生肢體衝突事件，73歲的曾姓老婦疑不滿「Fumi阿姨」坐在優先席上，於是不停用手中的袋子打他，最終被其當場踹飛，影片也隨之在社群上瘋傳。不過，曾婦實際上為慣犯，曾於去年（2024）2月4日在捷運上用雨傘敲打未成年的女童，被女童母親提告，全案於今（11月10日）偵結，檢方依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

8月29日社群媒體Threads上瘋傳一部影片，內容為台北捷運淡水信義線開往淡水方向的列車上，車廂內座位未滿的狀況下，曾婦以「東西很多，想掛在旁邊」為由，堅持要坐在「Fumi阿姨」所坐的優先席座位上。曾婦見「Fumi阿姨」不讓，便開始用手上的包包揮打對方。

「Fumi阿姨」不堪其擾，先是將手上的提袋交給鄰座保管，隨後便用右腳往曾婦的包包上猛踹一腳，曾婦也被他精準地踢飛到對面的座位上。事後曾婦被起底不僅是慣犯，更是竊盜通緝犯，將其踹飛的「Fumi阿姨」更是一夕爆紅，搖身一變從僅有幾百追蹤的路人，化身擁有8.6萬追蹤的IG網紅。

事實上，曾婦過去不只一次在捷運上騷擾乘客，2024年2月4日下午，在搭乘捷運中和新蘆線列車，並在列車行至民權西路站時，曾婦也因不滿未成年的女童乘坐博愛座，於是便拿雨傘敲打其右腳，導致女童右側小腿鈍傷。女童母親事後至中山分局提告，全案於今日偵結，台北地檢署依照成年人故意對兒童犯傷害罪嫌對曾婦進行起訴。

