北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚

昨晚台北市發生恐怖攻擊，北捷迅速啟動疏散模式。（圖／報系資料照）

台北市捷運系統昨（19日）晚驚傳隨機攻擊事件，兇嫌張文先在台北車站投擲煙霧彈後，轉往中山捷運站及誠品南西店持刀攻擊民眾，造成4人死亡、11人受傷，最終張文墜樓身亡。整起事件造成社會震撼，也引發外界關注捷運系統的應變作為。

根據多名網友在社群平台Threads分享，案發當時北捷台北車站迅速啟動疏散程序。其中一名網友貼出站內閘門畫面，螢幕上顯示「免刷票，請速出站」，表示自己當時還不清楚發生何事，只覺得現場氣氛緊張，直到後來得知有煙霧彈與攻擊事件，才意識到捷運公司已啟動緊急應變。

另一位目擊民眾表示，自己案發時就在北車M8出口附近，親眼看到捷運工作人員迅速打開所有閘門，並大聲喊道「不用刷卡，趕快出去！」引導乘客盡快離開站體，認為北捷處理反應十分迅速。

北捷啟動疏散模式。（圖／翻攝Threads／＠johnnylin777）

該貼文曝光後引起網友熱議，不少人留言表示讚賞，「北捷這部分做得很好」、「必須說它其實有一點恐懼效果，就好比你在恐怖遊戲裡面看到那種一整面『快跑』的螢幕一樣」、「唯獨這種免費免票是最不願意看到」、「真的很棒，感謝你們的應變能力，減少很多傷亡」、「北捷：大家快逃，這裡現在不安全」。

另外，也有網友透露，當下雖然看到免刷卡通知，但因現場看不見煙霧，加上不清楚狀況，又值下班人潮高峰，仍有人排隊刷卡出站，讓工作人員一度感到無奈。

