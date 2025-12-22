北捷遇襲傷患搶救第四天 還5人住院「1人加護病房未脫險」 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北捷運台北車站、中山站發生隨機襲擊事件，案發第四天，衛生福利部今（22）日傍晚公布傷患最新狀況，目前仍有5人繼續留院治療，其中最嚴重者有1人迄今還在加護病房搶救當中，未脫險。

台北捷運台北車站、中山站是於19日晚間發生投擲煙霧彈、持刀隨機襲擊的重大公共安全案件，包括嫌犯張文在內，已造成4死11傷。

根據衛福部統計，台北捷運隨機襲擊事件此次送醫傷病患共計15人，分別收治於新北市、台北市10間醫院，包含：台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各2名，以及三軍總醫院、三總松山分院、台北市立聯合醫院和平婦幼院區、台北市立聯合醫院中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病。

衛福部傍晚公布傷患最新狀況，目前仍有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。狀況與昨日相同。

