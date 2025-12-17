北捷運Go App週年慶！消費滿額集點抽iPhone 17

臺北捷運公司於113年12月18日推出的「台北捷運Go」App捷運點服務，迎來了上線一週年。為感謝會員的支持，捷運公司特別舉辦「捷運點上線週年慶」系列活動，活動時間自即日起至115年3月16日，加入「台北捷運生活讚」LINE官方帳號並綁定App會員，將能享有多重好康與驚喜回饋。

臺北捷運公司於113年12月18日推出的「台北捷運Go」App捷運點服務，迎來了上線一週年，推出一系列活動。（圖／北捷提供）

此次活動包括免費下載捷米貼圖、在Metro Corner消費滿額贈送捷運點、以及抽獎iPhone 17等豐富獎品。活動期間內，會員在指定店家消費滿200元可獲得10點捷運點，消費滿400元則可獲得20點，限量30萬點送完為止。此外，參加消費滿額贈活動的會員，還可獲得抽獎券，獎項包括Dyson吹風機和AirPods Pro等。

會員還可利用捷運點在台北捷運商品館兌換精美禮品，包括捷米帆布袋和多款知名伴手禮。所有參與活動的會員均可獲得「感恩回饋抽大獎」的資格，獎品涵蓋年票、住宿券和全家便利商店禮物卡等。

有關活動詳情，民眾可至「台北捷運生活讚」LINE官方帳號或「台北捷運Go」App查詢，亦可撥打公司代表號(02)25363001轉9進行詢問。

