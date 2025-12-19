北捷遭丟煙霧彈 郭正亮爆「美軍軍用」 栗正傑驚吐1句

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯張文戴著防毒面具，分別在台北車站及誠品南京西路店丟煙霧彈攻擊。前立委郭正亮表示，這種煙霧彈確定是美軍軍用的煙霧彈，在平台上買得到，1個650元。退役少將栗正傑驚訝表示，若是美軍的東西，怎會流落到商場上去。

針對北捷遭丟煙霧彈，郭正亮19日在《中天辣晚報》節目中表示，確定是美軍軍用的煙霧彈M18 Smoke BD1001，那是1942年就開始使用，然後一直到現在都繼續在用。這種煙霧彈，拉開引線1到2秒，就會釋放煙霧50到90秒，通常是有顏色的，綠色、黃色、紅色、紫色，這通常是在遮蔽敵軍的視線時使用。這種煙霧彈在平台上買得到，1個650元。

栗正傑表示，若是美軍的東西，怎麼會流落到商場上去，還可以買得到。現在外面很多商品我們應該管制，比如漆彈遊戲，會去買美軍的衣服、美軍仿照的槍枝，這些東西有時是玩具槍，可是做得很像真槍一樣，甚至要改造也很容易。這方面政府要管制，絕對不可以讓這東西在網路上就可以賣，如果是登山為了標示自己，或是漁船在外面，怕發生船難時容易標示，那是要特別許可，才可以去買。

栗正傑接著指出，如果一般老百姓在網路上就可以隨意購得到的話，這對我們治安是很大一個影響，現在不就又發生這種事情。尤其是這種的煙霧彈，純粹就是軍用，可在作戰時，比如要跑掉時，丟顆煙霧彈，讓敵人看不到，就能趕快起來轉身跑掉，大概是這種功能。如今為什麼可以在網路就買得到，這對台灣的治安，會是一個很大的漏洞。

