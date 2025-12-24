北捷遭割喉騎士無保險 UG董座鄭凱隆「秒捐百萬」社會局已代收款項

【緯來新聞網】北捷19日發生一起隨機攻擊事件，造成多人死傷，社會震驚之餘，不少民眾自發前往案發地點獻花哀悼。連鎖茶飲品牌UG董事長鄭凱隆也現身致意，卻因悼念方式引發外界質疑，進而延燒成抵制聲浪，後續更傳出其捐款100萬元協助受害者家屬。對此，名嘴彭華幹指出，相關討論中忽略了一段「被忽略卻相當關鍵的時間序」，有必要回到事實本身釐清來龍去脈。

UG董事長鄭凱隆獻花致哀引爭議。（圖／翻攝IG）

警方指出，27歲男子張文於19日傍晚，先後在台北車站M7、M8出口連通道，以及中山南西商圈一帶持刀隨機攻擊路人，造成3人死亡、11人受傷。行兇後，張男墜樓身亡，事件動機仍待釐清。由於案發地點人潮密集，也讓不少民眾聯想到2014年捷運隨機殺人事件，引發集體不安情緒，案發後陸續有人到場獻花，表達哀思。



事發隔日，UG董事長鄭凱隆前往誠品南西店外悼念，身穿印有品牌標誌的上衣，並提供裝在印有商標保冷袋中的飲品。相關畫面被民眾拍下並上傳網路後，引發部分網友不滿，質疑其行為有行銷之嫌，認為是在藉悲劇曝光品牌，UG也因此遭遇輿論撻伐與抵制。



隨著爭議擴大，鄭凱隆親自召開記者會說明，並公開致歉，之後傳出其捐出100萬元協助受害者家屬，希望平息風波。不過，彭華幹在社群平台發文指出，外界對捐款動機的理解，忽略了事件發展的實際先後順序。



彭華幹表示，案件發生後，台北市政府立即啟動關懷與救助機制，社會局逐一盤點傷亡者的相關保障情況。其中，一名騎機車經過現場卻遭攻擊致死的蕭姓保全，因事發地點不屬於捷運或百貨公司範圍，無法適用相關保險理賠，加上他是家中主要經濟支柱，家屬頓時面臨沉重生活壓力。



彭華幹指出，鄭凱隆是在案發後主動致電社會局長姚淑文，詢問是否有能夠幫忙之處，進而得知蕭姓死者家屬的困境。經雙方溝通後，鄭表達願意指定捐款協助，並於案發後第一個銀行工作日，實際匯出100萬元。



彭華幹強調，整個過程是鄭凱隆主動聯繫，而非社會局對其進行募款，且捐款的決定與到帳時間，皆發生在相關爭議浮上檯面之前。他也說明，並非要替任何人或品牌辯護，而是認為在公共事件討論中，情緒之外，事實同樣重要。



他最後呼籲，社會面對公共事件時，不應只剩立場對立，「這個時間序本身，就值得被如實放回公共視野。」唯有將事實放在正確的位置，才能更負責任地對待受害者，也有助於整體社會理性對話。



社會局長姚淑文受訪時表示，她與鄭凱隆同為同鄉，過去即相識，也保有聯絡方式。她指出，鄭凱隆是在12月19日案件發生隔天、相關獻花爭議尚未出現前，主動致電詢問是否能為傷亡者提供協助。姚淑文當時回應，可透過捐款給社會局，由政府單位直接協助家屬，並說明其中一名罹難者的家庭在經濟上特別需要支援。事發後首個上班日、即22日，社會局便收到相關捐款。





彭華幹發文說明捐款時間序。（圖／翻攝彭華幹FB）

