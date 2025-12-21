北捷遭恐攻秒啟動疏散模式 閘門顯示「7字」被網讚爆

台北捷運19日發生重大無差別攻擊事件，釀4死11傷慘劇，當時許多民眾在捷運站內還不清楚發生何事，直到發現北捷閘門螢幕顯示「免刷票，請速出站」警示，才驚覺有異狀，北捷反應迅速疏散乘客也獲得一片好評。

台北捷運台北車站19日下午發生隨機攻擊事件。（圖／資料照）

有網友在案發當下正好在台北車站，當時北捷正啟動疏散模式，將刷票閘門螢幕顯示「免刷票，請速出站」，工作人員也在現場疏散乘客，而網友拍下畫面分享到Threads之後立刻引發熱議。

許多網友紛紛狂讚北捷反應迅速，「北捷在這方面做得很好」、「這次北捷員工真的反應超專業，員工教育應變措施超有效率盡責的在保護我們一般民眾！謝謝你們！」、「北捷反應很快」、「站務在忙成一團亂的時候，沒有忘記改營運模式讓旅客避難，是冷靜和專業的體現」、「真的很棒，感謝你們的應變能力，減少很多傷亡」。

