北捷遭恐攻！閘門秒跳「7字疏散模式」 眾人讚做得好

北捷發生恐攻事件當下，閘門緊急顯示「免刷票，請速出站」，工作人員迅速引導乘客疏散；圖為事件發生後針捷運警方加強巡邏警戒人力。（記者郭吉銓／攝影）

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機傷人事件，造成4死11傷，震驚社會，事發當時，許多民眾正在捷運站內或準備出站，一時間搞不清楚狀況，一名網友表示，當他走到閘門時，螢幕突然顯示「免刷票，請速出站」的緊急提示，才得知捷運已啟動疏散程序，現場工作人員也立即引導人流，快速開啟所有閘門，加速乘客撤離，整個過程在社群平台引發高度關注，網友一致稱讚北捷危機應變得宜。

原PO於Threads發文指出，凶嫌在台北車站丟煙霧彈，當時捷運站閘門顯示7個字「免刷票，請速出站」，還有多名工作人員在現場指引乘客撤離，讓乘客迅速離開危險區域。

圖文引起約9萬人關注，不少網友讚賞北捷反應迅速、危機處理得宜，認為此舉在突發事件中有效維護乘客安全；也有目擊者回憶，當時工作人員立即到場，開啟所有閘門並高聲提醒「不用刷卡，趕快出去」，快速疏散人群，獲得民眾肯定。

網友紛紛留言，「北捷在這方面做得很好」、「這次北捷員工真的反應超專業，員工教育應變措施超有效率，盡責的在保護我們一般民眾」、「真的不得不說北捷很棒，反應很快」、「北捷反應值的讚賞」、「謝謝北捷」、「北捷這次真的很棒，但用紅色背景可能更好」、「給北捷100萬個讚」。

