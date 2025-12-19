北捷遭扔煙霧彈攻擊 現場疏散畫面曝！目擊者驚呼「不妙」

台北捷運北車M7出口附近19日下午5點24分遭人丟煙霧彈攻擊。（翻攝畫面）

台北捷運台北車站M7出口今（19日）下午5點多遭嫌犯連丟4顆煙霧彈，煙霧瀰漫至月台，捷運列車一度過站不停，現場也廣播疏散旅客。不過有現場目擊者見疏散態勢，所有人竟然是慢慢排隊離開車站，人才走到一半，廣播警報就解除，「這樣疏散.....我覺得不妙。」

臉書粉專「聲量看政治」小編發文透露，當時才剛在捷運台北車站下車，立刻聽到廣播說有火警，要求疏散所有人。他分享現場照片，只見當時是下班的尖峰時段，車站內擠滿旅客，大家慢慢排隊離開車站。

嫌犯在台北捷運北車M7出口附近連丟4顆煙霧彈。（翻攝畫面）

小編說，看了現場的疏散情況，大家還在排隊等著離開，廣播警報就已經解除了，讓他不禁擔心如果事件發生在北捷的北車站體內，這樣的疏散情況「我覺得不妙」。

該小編指出，現場一對人四散在各處、也沒有人員引導，站體內的店家和便利商店都照常營運，「北捷跟台北市府吃屎吧。」並說如果是類似發生東京沙林毒氣的類似事件，或是再更嚴重一點，可能人已經沒命了。

據悉，犯案的為27歲遭桃園地檢署發布通緝的張姓男子，他在北車犯案後逃至中山站犯案並隨機砍人，隨後遭警方圍捕後墜樓。

