北捷遭投4煙霧彈！中山站傳隨機砍人「嫌犯疑為同1人」 犯案後輕生命危

【緯來新聞網】台北捷運台北市區在12月19日下午接連爆發兩起嚴重治安案件，先是台北車站附近驚傳煙霧彈事件，接著又在捷運中山站周邊發生持刀攻擊案，震驚市民。



傍晚約5時30分，台北捷運台北車站M8出口突然遭人投擲多枚煙霧彈，濃煙與刺鼻氣味瞬間瀰漫四周，一名57歲余姓男子疑似試圖阻止歹徒，被爆炸波及導致重傷，目前命危，正在醫院搶救中。



緊接著，不到短短幾分鐘，捷運中山站附近再度傳出攻擊事件，一名疑似與北車案同為一人的男子持長刀攻擊路人，傳出有4至5人受傷。兇嫌在行兇過程中也投擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店。



根據《ETtoday新聞雲》報導，歹徒自北車一路逃逸至中山站沿途揮刀攻擊行人，造成逾10人受傷。警方展開圍捕行動，最終嫌犯從一棟大樓5樓墜落，送醫後失去生命跡象，目前仍在急救中。整起案件動機與背景仍有待警方後續調查釐清。

廣告 廣告

（圖／提供）

更多緯來新聞網報導

Netflix砸台幣2.25兆收購華納影業 「強強聯手」遭好萊塢抵制：憂戲院沒未來

廖家儀嫁香港豪門甘願當「訂便當小妹」 49歲噴上百萬搞副業