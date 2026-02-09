北捷遭縱火「濃煙最致命」 消防員教3招逃離死神

台北捷運大安森林公園站與善導寺站廁所，昨（8日）下午遭72歲曾姓男子縱火，消防安全粉專「消防神主牌」提醒，捷運站發生火災，濃煙比火焰更危險，遇到煙霧或火警時，應立即按下牆上的緊急對講機通報站務人員，啟動排煙系統，跟隨廣播指示撤離，切勿盲目奔跑，也不要躲進廁所，尤其捷運廁所多位於角落、通風不良，門板為塑膠，一旦濃煙進入可能成為死路。

「消防神主牌」昨（8）日於Threads發文指出，捷運站是特殊的地下空間，地下空間深、出口少、人潮多，在這種環境下，火災最危險的不是火焰，而是濃煙無法散去。

「消防神主牌」表示，若在捷運站看到煙霧或聞到燒焦味，請不要猶豫或拿手機錄影，應立即按下牆上的緊急對講機通知站務人員，捷運站的排煙系統可人工啟動，越早通報，濃煙就能越早排出。

「消防神主牌」說，遇到火警時，要跟著廣播指示行動，不要憑直覺亂跑，地下捷運站設有防煙垂壁與排煙閘門，會將濃煙控制在特定區域，因此看到警鈴響起時，應冷靜依照避難指示燈行動，有時逆風方向或月台層的避難區，比直接衝向濃煙樓梯更安全，盲目奔跑只會增加踩踏或吸入濃煙的風險。

「消防神主牌」提醒，公共場所遇到火警時，原則上不要躲進廁所，尤其捷運廁所通常位於角落、通風不良，門板多為塑膠，一旦濃煙進入就是死路一條，但若萬一火警發生時正好人在廁所，且火勢尚小，可嘗試使用滅火器撲滅，如果火勢已擴大，應立即關上門阻擋濃煙，並通知站務人員，同時沿安全路線撤離，強調「離開現場永遠比當英雄重要」。

