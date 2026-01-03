北捷遭縱火！15歲少年「為了好玩」燒衛生紙扔垃圾桶 一查竟是累犯

記者林意筑／新北報導

15歲少年以打火機點燃衛生紙丟進頂溪捷運站內的垃圾桶。（圖／翻攝畫面）

新北市頂溪捷運站驚傳縱火案！今（3）日上午7時許，捷運站內的垃圾桶莫名起火，經警方調查，發現有名15歲少年拿打火機點燃衛生紙後再丟入垃圾桶所致，少年遭逮後竟稱「為了好玩」，事後警方也查出，日前頂溪站垃圾桶也曾有冒煙情況，確認同樣是該名少年所為。對此新北地院少年法庭審理後認為該名少年有反覆實施之虞，於今晚裁定收容。

15歲少年拿打火機點燃衛生紙丟入頂溪捷運站垃圾桶。（圖／翻攝畫面）

據了解，該名少年在今早7時55分許將衛生紙點燃後丟入捷運頂溪站內的垃圾桶，隨後即搭上捷運列車逃離，隨後站務人員發現垃圾桶內冒煙將其撲滅，並依聯防機制通報。

經警方追查於圓山捷運站攔截涉案少年到案，並交由新北市永和警方進行後續案件偵辦，少年落網後向警方供稱，因課業壓力加上「好玩」才放火。後續警方進一步調查，也發現去年12月27日下午時，捷運頂溪站內的垃圾桶也曾有類似冒煙情況，經調閱監視器比對畫面，確認是同一名少年所為。

事後警方依少年事件處理法、公共危險之縱火罪、大眾捷運法及毀損等罪嫌，移送新北地院少年法庭，法官認為證據證明少年為二度縱火，確有反覆實施再犯之虞，今晚審理後裁定收容。

