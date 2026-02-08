北捷遭連續縱火！72歲台中伯「引燃大量稻草」火燒男廁 畫面曝光

記者林意筑／台北報導

曾姓老翁提著大包小包進出北捷男廁。（圖／翻攝畫面）

北捷傳出連續縱火案！今（8）日北捷大安森林公園站、善導寺站先後發生火警，2處捷運站男廁竄出陣陣黑煙，嚇得乘客紛紛逃出捷運站外，消防人員獲報趕抵射水搶救，所幸未釀成人員傷亡。由於2起火警的起火點都位於男廁內，讓警方懷疑案情不單純，稍早警方循線逮捕1名涉嫌縱火的72歲曾世源，稍早捷運站男廁遭縱火的畫面曝光，可見現場被火勢燒得焦黑，且有大量乾稻草，疑似是被曾姓老翁用來引燃火勢。

曾姓老翁往捷運大安森林公園站廁所內，以攜帶乾稻草縱火。（圖／翻攝畫面）

今日中午時分，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁均遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據悉，涉案的是「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長72歲的曾世源，疑似因多次在台中陳情未果，想在過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火。

廣告 廣告

曾姓老翁以乾稻草引燃火勢。（圖／翻攝畫面）

稍早，曾世源前往捷運站內縱火的畫面曝光，可見他身穿顯眼的灰橘色外套、提著大包小包進入男廁內，不久後廁所就傳出火煙，而男廁內被火勢燒得焦黑，且現場出現大量乾稻草，推測應是曾世源攜帶乾稻草，用來引燃火勢縱火，並在現場找到曾世源留下陳情書。

更多三立新聞網報導

急凍剩10度！彰化深夜3人「失去心跳」命危急送醫 平均年齡68歲

渣男騙處女膜會長回！母動私刑「替女兒復仇」持高球桿毆打反挨告

恐怖畢旅！男領隊深夜「闖5少女房」喝酒拉扯 還拔房卡：出來單獨聊

恐怖撞擊！台中小貨車「酒駕暴衝」撞入民宅 鐵捲門毀損慘狀曝光

