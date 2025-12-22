北捷釀4死！賴清德提反恐訓練 前資深員警「揭警界6大問題」：是要反什麼恐？

總統要員警反恐訓練，前資深員警點出警界狀況。（鏡報李智為）

27歲張文19日在北捷台北車站、中山站隨機恐怖攻擊，釀4死11傷慘劇，引發譁然，為此總統賴清德對此要求車站等人潮密集處加強警力，並強化快打部隊功能，朝反恐方向訓練。對此，前資深警察的石明謹則直言，「出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」並提出6大現實問題。

針對總統賴清德要求車站等人潮密集處加強警力，同時強化快打部隊、朝反恐方向訓練，前資深警察的石明謹昨（21日）忍不住在臉書發文點出現況，指台灣警察執勤多為單警模式，且身上缺乏足夠裝備，「出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」並認為員警光遇到突發狀況時，自身安全都難以保障，更遑論保護民眾。

反恐訓練除了裝備問題，石明謹也坦言，員警根本沒有足夠的訓練時間，怎麼可能練得好，「結果可能就是各局辦反恐演練，員警半年去上一次課，然後每年評比一次，員警站一排做動作，比聲音、比氣勢，前3名分局的承辦人記嘉獎、組長記小功，員警不知道自己在幹嘛」，建議警方應優先做好本職工作，減少無效勤務，包含減少兩個無效交整崗，就能多出一條4小時巡邏線，「如果警察整天忙著幫民眾買汽油、撿鑰匙」，發生重大案件時當然人不夠。

另外，針對人流多處加強布置警力，石明謹也直言，提升見警率早被許多研究證明是低效作為，「因為警力是固定的，如果捷運站加了一倍警力，你猜猜其他地方會如何？」建議與其加派10個人站在捷運站門口，不如只加派兩人，其他的轉化成4組警網去巡邏，更能發揮實際效用。

