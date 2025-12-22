北捷重大案件非恐攻 警政署長認首波警力未配槍可檢討

台北火車站與捷運中山站19日發生重大隨機殺人案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後持刀襲擊路人，最終在警方追捕過程中墜樓身亡，造成4死11傷悲劇。案發後警方應變作為遭外界質疑，認為到場時間過慢且武器配備不足。警政署長張榮興今（22）日在立法院內政委員會接受質詢時否認延誤，但坦承首批抵達現場的警力確實存在裝備不足問題。

警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

立法院內政委員會針對此案進行專題報告，有民進黨立委詢問此案是否可定義為恐怖攻擊？張榮興回應表示，此案與恐攻仍有一段距離，應屬於隨機殺人性質。

針對警方到場時間爭議，張榮興說明案件發生經過，嫌犯於17時23分在北捷投擲煙霧彈，警方約在6分鐘內抵達現場處理。隨後嫌犯轉往中山誠品一帶繼續犯案，警方則在2分鐘內趕抵現場。張榮興強調，治安案件處置的關鍵在於「報案快、到場快、處置快」，第一線同仁即便接近下班時間，仍迅速投入現場支援，展現警察維護治安的專業與責任。

警政署長張榮興認為，北捷事件與恐怖攻擊仍有一段距離。（圖／翻攝畫面）

關於裝備配置問題，張榮興指出，最早到場者為路口交通崗人員，依法並未配槍，但仍即時通報並引導後續警力進入，之後也有配槍巡邏警力迅速支援。張榮興坦言，相關裝備配置與訓練仍有精進空間，未來將加強檢討，但一開始確實沒有預料到嫌犯會攜帶長刀與煙霧彈。

張榮興也提到監視器問題，警方在調閱監視器時發現捷運板南線部分監視器故障，影響嫌犯動線掌握。後續將要求相關單位改善設備，強化整體追蹤與應變能力。

