北捷針對隨機攻擊案公布新規定！網友傻眼：放錯重點「玩Cosplay的也太衰」

北車、南西商圈12月19日發生不幸的隨機攻擊事件，北捷公布最新規定，沒有正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，不得搭乘捷運，引發網友熱議，認為放錯重點。

北捷乘客裝扮新規定。(圖/截自北捷粉專)

台北捷運公司26日在臉書粉專貼出新規公告，指出為維護捷運系統安全與乘車秩序，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，重點提醒旅客，若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送，並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。

北捷公司進一步說明，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客規範辦理。此外，新措施即日起實施，並已於官網公告；詳細規範可至台北捷運公司網站查詢；籲請熱心旅客依照本公司新的規定通報。

19日隨機攻擊嫌犯頭戴防毒面具，在北車投擲煙幕彈。(圖/翻攝畫面)

結果網友紛紛留言，「以後萬聖節都不能搭捷運喔」、「要不要先解決監視器壞掉的事」、「監視器的問題請先處理」、「頭痛醫頭腳痛醫腳」、「應該是增加門口安檢和監視器換新比較實際吧」、「北捷好像放錯重點了」、「監視器問題不解決，跑來解決老百姓了啊」、「不只北捷監視器壞掉，高層的腦袋也是壞了吧」、「安檢才是重點。修好監視器才是重點。你是不是沒錢？」。

也有網友認為，「玩Cosplay的也太衰」、「Cosplay直接躺槍了？搞清楚重點，假設犯人今天穿普通T恤入內，然後迅速戴上面具等物品後行兇還不是沒有解決？」、「武器跟危險物才是重點吧！本末倒置了吧？」。

