北捷開放手機掃碼搭車！17家支付可用 這3家轉乘公車有優惠
生活中心／游舒婷報導
臺北捷運公司宣布，自1月3日起全閘門開放QR 乘車碼搭車，民眾只要用手機掃描QR Code，就能直接進出站，不少人也關心北捷 QR 乘車碼怎麼用、哪些支付可搭捷運與公車、是否有轉乘優惠，這篇提供相關使用方式、優惠給讀者參考。
◎北捷使用QR乘車碼搭車，使用方法一次看
旅客如需使用QR乘車碼服務，請在閘門前先開啟欲使用的電子支付App，更新到最新版後，完成銀行帳戶連結並儲值，開通「乘車碼」功能，確認帳戶中有足夠金額。
為加快通行速度，建議可以在抵達閘門前，先打開App選擇「QR乘車碼」，這裡要注意的是，要選「乘車碼」不是「付款碼」，適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、對準感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離。將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。
進、出捷運站時，需使用相同支付帳戶，進站前帳戶餘額為負值時，無法進站搭乘，若出站前帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。
◎17家業者可搭北捷！也可享北捷常客優惠
1月3日起，臺北捷運開放17家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平臺的9家金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司），及8家電子支付業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay），旅客可依個人習慣選擇使用。
使用QR乘車碼搭乘臺北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算，請旅客多留意。LINE Pay Money因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。
◎5家業者可搭雙北聯營公車，3家支援轉乘優惠
悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家業者，支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車。
其中，配合臺北市公共運輸處規劃，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家業者可享公車與捷運轉乘優惠，旅客如有轉乘需求建議優先使用。
◎搭捷運用乘車碼還能抽獎
為歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者自1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動。活動期間，使用乘車碼搭乘臺北捷運，每月可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。
◎使用信用卡感應乘車
1月3日起，由台新銀行所發行之VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試。持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行。預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能。
