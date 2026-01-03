北捷開放QR code乘車首日 多數旅客仍用數位卡

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北捷運今天開放使用QR Code掃碼乘車，北捷統計至上午9時30分，使用乘車碼旅客比例僅0.4%，絕大多數民眾仍使用數位卡證進站，僅極少數旅客持手機掃碼。

雙北公車及捷運今天開放使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家電子支付業者的「交通乘車碼」（QR Code）搭車；捷運另可使用TWQR平台的9家金融機構，及玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay等多元支付方式。

今天上午在捷運台北車站，絕大多數民眾仍使用數位卡證進站，僅極少數旅客持手機掃碼，其中大多能順利進站，但仍不時見到「卡關」情形，也有民眾持單程票或悠遊卡，誤往掃碼或信用卡區感應。

台北捷運公司站務處副處長黃皇憲接受訪問表示，今天是捷運開放多元支付乘車的第一天，統計到上午9時30分為止，全系統運量約14.5萬人次，其中使用乘車碼進站者僅500多人次，占0.4%；使用信用卡不到100人次，占0.1%。

黃皇憲說，依據其他軌道業者經驗，使用乘車碼或信用卡等不同支付工具的旅客占比約1至2%，所以考量民眾熟悉或改變習慣需要一點時間，目前使用量大致符合預期。

他提醒，使用電子支付APP務必點選「乘車碼」而不是「付款碼」，並記得先儲值或確認帳戶中有足夠餘額，感應前可適度調高手機螢幕亮度，成功後閘門就會開啟，請儘速通過進站；若使用上有問題，可洽詢站務人員。

至於LINE Pay Money何時加入，黃皇憲表示，業者目前仍在進行系統開發測試，正式開放日期將另行公告，暫訂3月可以開通。

此外，信用卡部分，北捷表示將先由得標廠商台新銀行進行6個月上線使用測試，目前僅台新銀行信用卡，或綁定台新卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，可於手機解鎖後，直接在閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（黑屏過閘）。（編輯：黃世雅）1150103