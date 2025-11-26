北捷開踹代價來了！Fumi阿姨揭最新裁定 內幕曝光「1原因要申訴」

北捷踹婦的「Fumi阿姨」，受訪表示已經收到裁罰，將提出申訴。資料照片、翻攝薔栗膠YT



優先席爭議頻傳，今年9月份在台北捷運車廂，有2名乘客成為新聞矚目焦點，一位曾姓婦人與台大畢業的「Fumi阿姨」，雙方爆發肢體衝突，Fumi阿姨氣憤出腳回擊，先前已赴警局製作筆錄，近日Fumi阿姨上藝人薔薔PODCAST節目《薔栗膠》被問到後續發展，她透露已經收到開罰內容，但堅持是正當防衛，因此與律師討論申訴中。

這名曾姓婦人其實是北捷常見的「要求讓坐」怪客，她當天在淡水信義線車廂內，要求Fumi阿姨讓出博愛座未果，竟拿裝了異物的手提袋揮舞撞擊Fumi阿姨，因此Fumi阿姨一腳踹飛曾姓婦人，事發後曾姓婦人因竊盜案通緝被逮捕，Fumi阿姨一時成為話題人物。

薔薔詢問Fumi阿姨，成為話題人物後的生活。她坦言，其實自己蠻訝異的，一開始是非常緊張，當時在社群媒體上被認出，非常焦慮都睡不著，直到後來大家罵也罵過了，討論也討論過了，自己比較習慣後，才漸漸回歸正常生活。

在捷運開踹這一腳有被罰錢嗎？Fumi阿姨坦言，已經被罰款，但有爭取申訴。她指出，他跟律師都不認同裁定，他們認為這是正當防衛或過當防衛，裁定內容中金額跟以往的案例相比，裁罰金額比較高，因此「目前還在審理當中」。

重來一次還會同樣處理嗎？Fumi阿姨肯定表示，會做一樣的事情，因為自己有經歷過以司法處理的方式，後面都很冗長，而且不一定能達到自己想要的。Fumi阿姨最後強調，當時並沒有想要踢傷婦人，就只是把她踢到後面，「希望她好好的，然後不要再偷東西」。

