北捷開通手機「嗶」進站！首日狀況多、旅客常卡關

新年第三天，北捷宣布開放多元支付進站，讓不少人相當開心，因為就算忘記帶悠遊卡，也能用手機「嗶」進站。不過新系統剛上路，許多旅客就遇到瓶頸，不是開錯QR碼，就是使用非指定信用卡，在閘門前卡關好一陣子，尤其外國旅客更是一頭霧水，明明標示可感應信用卡，卻怎麼刷都失敗。

北捷終於跟上腳步，開放手機感應進站，但上路首日狀況頻頻。即便亮出QR碼，閘門卻不放行，沒兩三下，後方立刻大排長龍。

旅客：「現在就是QR碼完全不能用，好像有點太複雜，所以我就直接買票好了。」

原因在於刷的是「付款碼」，而非北捷公告可使用的「乘車碼」，必須由站務人員協助處理。也有人對著鏡頭對了半天，花了好一陣子才成功；還有人改用信用卡感應，一連換了好幾張仍然失敗。

初次來台的外國旅客，看到閘門標示「BANK CARD READER」，誤以為可以使用Apple Pay，但目前僅開放台新銀行信用卡使用。

旅客：「因為我不知道那要台新，所以我現在要試試看台新，應該要多一點信用卡。」

外國旅客：「真的有點不方便，如果可以使用Apple Pay，我認為會更方便一點。」

外國旅客：「國外信用卡沒辦法用，他叫我要去櫃檯，所以我猜建置還需要一些時間。」

新系統上線，使用率尚未普及，不少人也在網路上分享使用經驗，有人指出目前尚不支援LINE Pay，但誤刷卻能進站，卻無法出站；也有人反映使用手機乘車碼時，閘門會延遲一到兩秒才打開。

至於多元支付是否享有回饋，北捷回應，QR碼同樣適用常客優惠，回饋將直接存入帳戶。不過通勤族常用的TPASS目前尚未納入。

北捷站務處副處長黃皇憲：「因為它是跨縣市、跨運具的使用場景，北捷只是其中一種運具，所以目前沒有包含TPASS，但北捷會配合政策。」

TPASS尚未支援，LINEPay也還在等待中，國內外信用卡與手機免解鎖感應功能，北捷預計7月開放。雖然仍需時間完善，但旅客多半仍抱持正面態度看待。

