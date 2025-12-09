北捷閘門更新！LINE Pay、信用卡「嗶進站」明年上路

未來搭乘北捷可以用手機「嗶」進站了！台北捷運公司表示，北捷閘門多元支付硬體建置已完成，明年（2026年）1月起逐步開通，預計2026年7月全面開放使用。

北捷閘門多元支付硬體建置已完成，預計2026年7月全面開放使用。（圖／台北捷運公司提供）

台北捷運公司發布新聞稿表示，「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置已於10月如期完成；票證服務部分（包含QR乘車碼與信用卡乘車）亦已完成招標並同步展開測試。QR乘車碼預計2026年1月起與公車系統同步開放使用；信用卡乘車則將由收單銀行台新銀行依契約自2026年1月起先進行6個月上線使用驗測。測試順利，預計2026年7月，全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP （黑屏過閘）功能。

北捷指出，本次重置工程共安裝電子主單元模組1,396台、2,361組多元支付外掛箱體，除維持原有儲值卡感應功能外，並新增 QR Code 乘車碼與信用卡感應乘車服務，進一步提升支付便利性。

北捷說明，「QR Code 乘車碼」將支援市面上常見之 TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay 等電子支付工具。新系統將陸續安排支付業者串接，並與公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試，以確保運轉順暢。

至於「信用卡感應乘車」部分，北捷表示，旅客將可使用實體信用卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應搭乘。新系統依信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試，以確保交易安全無虞。Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，於收單銀行完成驗測後開放。測試順利，預計2026年7月，全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP (黑屏過閘) 功能。完成重置更新後的車站閘門，具有支付自由度增加、節省購票時間、減少現金交易等優點。

