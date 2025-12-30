北捷閘門1/3起可用QR乘車碼 預計7月全面開放信用卡

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北捷運公司表示，北捷閘門多元支付服務，硬體建置已於今(114)年10月完工，目前依期程進行服務上線前各項準備，115年1月3日起開放QR乘車碼搭乘台北捷運；同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計115年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。

圖 / 北捷

▲ 圖 / 北捷

北捷指出，有別於開放單一或部分通道支援多元支付乘車，台北捷運公司係「全閘門」導入信用卡及QR乘車碼等多元支付功能，全面提升旅客感應閘門之自由度與支付便利性。

廣告 廣告

北捷提到，115年1月3日起開放17家業者，包含TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

北捷表示，為迎接QR乘車碼上線啟用，台北捷運攜手17家乘車碼支付業者，於115年1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」優惠活動。活動期間，使用乘車碼搭乘台北捷運，每月皆可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，台北捷運會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。 另LINE Pay Money公司表示因系統開發、測試尚未完成，暫定115年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

北捷說，旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，若進站前帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

北捷特別提醒，為維護旅客通行順暢，請提前開啟手機將QR乘車碼備妥，適度調高手機螢幕亮度，以加快通行速度；如無法順利掃碼，可洽站務人員協助。

北捷指出，115年1月3日起，由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的上線使用試營運，確保信用卡正式開放後交易安全，保障旅客權益；試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。

北捷表示，預計115年7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡(Diners Club)及發現卡(Discover)，同時新增Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。

北捷提到，使用現行儲值卡(悠遊卡、一卡通、愛金卡)旅客，享有北捷常客優惠方案不變。使用QR乘車碼搭乘台北捷運，可同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶，使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算回饋金，請旅客留意。

北捷說明，使用信用卡搭乘台北捷運，受限信用卡營運安全規定，支付端不得保存交易卡號資料，無法記錄卡號、累計搭乘次數與金額，因此無法提供北捷常客優惠，建議旅客可參考各家信用卡優惠方案選擇最適方式使用。

原始連結







更多華視新聞報導

心情差！醉男鬧北捷大直站 遭鋼叉.辣椒水制伏

7旬醉翁「悠遊卡不見」出不了站 竟持雨傘打閘門

隨機攻擊案發時7支監視器異常 北捷：已修復

