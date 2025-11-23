北捷阿婆車廂亮刀「刀尖離脖3cm」！原因曝光只因1事…
社會中心／張予柔報導
台北捷運昨（22）日驚傳亮刀事件，一名阿婆在車廂內與男乘客發生口角，竟突然亮出水果刀，刀尖一度距離對方的脖子僅僅3公分，嚇得整車乘客紛紛後退避讓。幸好列車抵達西門站時，警方迅速介入，成功將該名阿婆帶離車廂，事件未造成人員受傷。
一名阿婆與阿伯發生爭執後，竟突然從隨身包中拿出水果刀，嚇得乘客連忙後退避開。（圖／翻攝自 Threads）
據目擊乘客透露，事情發生在列車行駛過程中，一名阿婆與阿伯發生爭執後，阿婆突然從隨身提包中拿出水果刀，現場氣氛瞬間緊張，乘客連忙後退避開。原PO在社群平台分享影片時表示，「那把刀一度離阿伯的脖子只有3公分，我一直跟阿婆說『麥阿餒』，但也超怕被波及。」影片曝光後，網友紛紛留言「太恐怖了！」、「最近怎麼這麼多怪異事件？」、「現在捷運上的阿婆都很危險的感覺」、「那刀拿出來的瞬間真的很像下一秒就要喊『葛來』。」也有人提出捷運安全疑慮，認為應加強高風險旅客管理與防範措施。
捷運警察隊表示，接獲通報後立即到場處理，將雙方帶離並依恐嚇罪嫌偵辦。（圖／翻攝自台北捷運臉書）
台北捷運警察隊表示，接獲通報後立即到場處理，並將雙方帶離。經了解，女乘客表示在車廂內被男乘客踩到腳，才引發爭執。警方當場查扣水果刀一把，並依恐嚇罪嫌偵辦，此外也將依《大眾捷運法》第50條之1規定處以罰鍰。捷運警察隊呼籲民眾搭乘捷運勿攜帶刀械，如發現不法行為，可立即按下車廂或月台緊急通話鈕，或撥打110報案，以確保自身與他人安全。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：「刀尖距脖3公分」北捷阿婆車廂內突亮刀！起口角原因曝光只因「踩到腳」
更多民視新聞報導
官媒稱工人為反日「無償加班」！小粉紅酸：低級紅高級黑
藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
子瑜回家鄉開唱「一句話」惹哭全場！醫嘆自由得來不易
其他人也在看
飛車追逐！ 副駕坐毒品通緝犯拒檢 警急舉槍逮人
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品，不過在警方舉槍喝斥下，想逃也逃不掉，當場人贓俱獲。警笛大響長按喇叭，警方積極追，就擔心嫌犯繼續逃，警方說：「下車，下車。」警察雙手舉槍喝斥嫌犯，而對方眼見被包圍，竟然發動引擎，員警為了防範萬一要求熄火，避免他開車衝撞，警方說：「熄火，你給我熄火，趴下，趴下。」好不容易兩個人束手就擒，但面對警方調查，仍不配合全盤否認，警方VS.嫌犯說：「(老實一點啦，誰的)，這不是我的，(都不是，全部等一下一起回去)。」事情發生在花蓮慈濟路，20日凌晨3點多，警方巡邏時發現一輛轎車高速狂飆，立即鳴笛示意攔查，沒想到駕駛不但不停車，反而油門一踩加速逃逸。原來車上的副駕駛，是一位毒品通緝犯，警方也當場在車上查獲，喪屍煙彈、煙桿以及針頭等物品，證據確鑿讓他們想賴都賴不掉，花蓮縣花蓮分局自強所長蔡宗晏說：「本案駕駛不服稽查取締部分，依道路交通管理處罰條例第60條，予以告發，副駕駛之毒品通緝案，依法移送花蓮地檢署歸案。」縱使上演玩命關頭，也難逃警方飛車猛追，兩人通通被移送法辦，將為自己的行為付出代價。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
快訊／基隆宮廟88歲翁拜完突引爆腰間炸藥 「肚破臟器外露」送醫仍不治
基隆市調和街萬安堂今（23日）上午驚傳爆炸命案，88歲湯姓老翁清晨照常到宮廟參拜，沒想到拜完神、轉身走到天公爐前時，竟突然引燃綁在腰間的爆裂物，現場瞬間火光竄出、巨響震天，老翁當場被炸倒、腹部破裂、臟器外露，嚇得廟內民眾四散狂奔。鏡報 ・ 1 小時前
專家：黑五36%商品折扣不及平時
福斯新聞（FOX）報導，即將到來的黑色星期五（Black Friday）購物，向來被視為「省錢良機」，然是否真可省下那麼...世界日報World Journal ・ 46 分鐘前
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷EBC東森新聞 ・ 52 分鐘前
害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟
害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟EBC東森娛樂 ・ 50 分鐘前
88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。自由時報 ・ 52 分鐘前
搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散
台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。太報 ・ 3 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前