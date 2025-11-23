北捷阿婆車廂亮刀「刀尖離脖3cm」！原因曝光只因1事…

社會中心／張予柔報導



台北捷運昨（22）日驚傳亮刀事件，一名阿婆在車廂內與男乘客發生口角，竟突然亮出水果刀，刀尖一度距離對方的脖子僅僅3公分，嚇得整車乘客紛紛後退避讓。幸好列車抵達西門站時，警方迅速介入，成功將該名阿婆帶離車廂，事件未造成人員受傷。





「刀尖距脖3公分」北捷阿婆車廂內突亮刀！起口角原因曝光只因「踩到腳」

一名阿婆與阿伯發生爭執後，竟突然從隨身包中拿出水果刀，嚇得乘客連忙後退避開。（圖／翻攝自 Threads）

據目擊乘客透露，事情發生在列車行駛過程中，一名阿婆與阿伯發生爭執後，阿婆突然從隨身提包中拿出水果刀，現場氣氛瞬間緊張，乘客連忙後退避開。原PO在社群平台分享影片時表示，「那把刀一度離阿伯的脖子只有3公分，我一直跟阿婆說『麥阿餒』，但也超怕被波及。」影片曝光後，網友紛紛留言「太恐怖了！」、「最近怎麼這麼多怪異事件？」、「現在捷運上的阿婆都很危險的感覺」、「那刀拿出來的瞬間真的很像下一秒就要喊『葛來』。」也有人提出捷運安全疑慮，認為應加強高風險旅客管理與防範措施。

「刀尖距脖3公分」北捷阿婆車廂內突亮刀！起口角原因曝光只因「踩到腳」

捷運警察隊表示，接獲通報後立即到場處理，將雙方帶離並依恐嚇罪嫌偵辦。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

台北捷運警察隊表示，接獲通報後立即到場處理，並將雙方帶離。經了解，女乘客表示在車廂內被男乘客踩到腳，才引發爭執。警方當場查扣水果刀一把，並依恐嚇罪嫌偵辦，此外也將依《大眾捷運法》第50條之1規定處以罰鍰。捷運警察隊呼籲民眾搭乘捷運勿攜帶刀械，如發現不法行為，可立即按下車廂或月台緊急通話鈕，或撥打110報案，以確保自身與他人安全。

