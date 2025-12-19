北捷隨機傷人事件驚悚血影 民眾恐慌尖叫逃命

（中央社記者黃旭昇台北19日電）台北捷運中山站外今天發生持刀砍人、多人傷亡案，警方封鎖現場蒐證，現場大量血跡斑斑，目擊者看見傷者被抬上救護車急救；另有目擊者錄影凶嫌砍人，路人驚慌尖叫逃命的過程。

20多歲男犯嫌張文今天犯下台北捷運台北車站與中山站外隨機傷人案，之後疑墜樓輕生OHCA（到院前心肺功能停止），送國泰醫院急救無效，晚間7時42分不治。

記者現場觀察，晚間7時30分位於台北市南京西路的誠品南西店外，擠滿了圍觀群眾。通往捷運中山站的出口實施單向管制，但乘客仍可搭乘捷運。站內仍不少行色匆匆的旅客，有些人不知站外發生重大治安事件。

廣告 廣告

由於嫌犯張文無差別攻擊民眾，引起極大恐慌。警方於現場拉起封鎖線，並由鑑識人員採證，在誠品商場大門外的人行道，有著一大灘的血液，另外一區則有鑑識人員拍照蒐證後，收集散落的衣物、行李、手套、衣物、安全帽等。

因案發地點位於商業鬧區，有網友在社群媒體張貼照片、當時的錄影畫面。根據當時位於誠品商場內的人描述，那時看到一群人神情慌張地往她的方向衝過來，不久，就看見一名男子手持長刀，朝人群砍過來，讓她相當驚恐，過程中，還拉起1名驚慌跌倒的逃命女子，彼此當場嚇哭。

現場圍觀的陳姓男子接受中央社記者訪問表示，他到現場時，發現有一群人圍著傷者，消防救護人員將傷者抬上救護車。現場許多人亂成一團，大家驚魂未定。

陳先生說，以前發生過捷運車廂隨機殺人的鄭捷案，但卻沒有好好去瞭解凶嫌成因與反社會人格的背後社會因素，現在再度發生隨機殺人案，讓社會相當恐慌。

在商場附近逛街民眾，突然發現犯嫌身影，大喊「有人拿刀」，許多人紛紛避難。另一名任職公司的陳先生接受中央社訪問說，案發不久發現許多人往他的方向跑來，因為稍早，公司有告誡他「北車發生投擲煙霧事件，員工要小心」，因此，他特別提高警覺防範。

接近8時許，封鎖區內的誠品商場內有些疑為目擊者走出，隨後被警方帶回調查案發過程。中山警分局偵查隊表示，所有訊息由分局行政組對外發言，後續對死者報請相驗，也接受檢方指揮偵辦。

發生血案的商場，不久有大批的北市警局霹靂小組全副武裝收隊，另外也發現在捷運出口的南京西路，有疑似凶嫌使用的爆裂物殘餘，警方拍照蒐證後帶回調查。

警方除封鎖現場，交通管制疏解捷運人潮與過往民眾，也有不少民眾爬上高處觀察案情發展。直到晚間9時30分，現場人行道清空，周邊仍對此震驚社會的案件議論紛紛。（編輯：梁君棣）1141219

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。