北捷隨機傷人事件 府：全社會防衛韌性實地演習增列「暴力攻擊」

「全社會防衛韌性委員會」第6次委員會議後記者會。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 台北捷運日前發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，針對交通關鍵基礎設施這一塊，一直以來都有常態性的演習。她說，政府未來在情境的設定上面會再加強，把像這樣子暴力攻擊的部分也會列入其中。

總統賴清德今主持「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，總統府並於晚間舉辦會後記者會。

針對未來全社會防衛韌性的實地演練，內政部長劉世芳表示，未來演練會以實地、實物、實人、實景，並採「有想定、無腳本」的方式。她說，若是針對這次北捷發生的事情，今年有進行「連安演習」，但當時腳本是車廂內的「挾持」事件，未來會放到可能的想定中演練，包括中央、地方政府，以及事業主管機關，如捷運公司、台鐵公司等，都會進行演練，並按期程處理。

劉世芳表示，上週末已經針對全台灣 22 縣市從 12 月 24、25日開始要辦的大型活動，以及到元旦、農曆過年之前，已經整理出來共有137場；至於警力、民防人力，一共有1萬7000多人。她並說，台北市、高雄市希望警政署提供保安警察人力來協助，內政部也已經投入，沒有問題。

郭雅慧指出，針對交通關鍵基礎設施這一塊，一直以來都有常態性的演習，例如劉世芳提到的「挾持」，或有一些不明氣體的相關情境想定。她說，政府未來在情境的設定上面會再加強，把像這樣子暴力攻擊的部分也會列入其中。

至於台灣全民安全指引（小橘書）是否會改版，並納入此次北捷事件的應對，劉世芳則說，她昨天在立法院已經提及未來改版會放進來，每個人對於小橘書現在的需求量，以及裡面的內容都有提供很寶貴的意見，明年可能會從網站上改版先著手。她說，如果是屬於暴力襲擊、無差別攻擊的時候，如何站在自身的角度自救、躲避，會提供給大家參考。

劉世芳指出，內政部警政署本來就有一個版本，內政部會將其改版，並經過國安會同意之後，就放在官方網站上面。他說，如果是書面部分，就等 115 年預算通過要改成書面的話，再加到裡面去，提供給全台灣各個家戶推廣的時候來觀看。

