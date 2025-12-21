北捷隨機傷人引恐慌！粉專曝「自備辣椒水」可保命

北捷隨機攻擊案釀成4死11傷慘劇，導致大眾人心惶惶，擔心緊接而來的跨年活動，是否會出現類似情況。對此，粉專「翻轉國道交通違規」曾提醒，若身上自備辣椒水，或許能避免悲劇發生。

粉專指出若身上自備辣椒水，或許能避免悲劇發生。（圖／翻攝畫面）

粉專「翻轉國道交通違規」發文表示，幾年前就有員警拍片教學，遇到歹徒持有利器(刀具)時要如何因應自衛，答案就是「不管三七二十一，跑就對了！」千萬不要被動作片，或是對招的武術教學迷惑，以為自己真的可以「空手奪白刃」。

粉專指出，那些教學是預設了歹徒的砍殺方向，但實際上歹徒行凶時都是「非線性」的，在那種危急情況下，腦袋也無法冷靜下來思考要如何「見招拆招」。或許有人會問「那如果跑不贏怎麼辦？」跑不贏要面對的時候，就看你有多少「武器」自保了？拿隨身包包和傘具當然是選項之一，但畢竟這也只能防衛，無法回擊。

粉專提到，案發當下街頭聚集上百人，如果其中有一人包包裡有辣椒水的話，或許就能避免悲劇發生了。出門記得隨身攜帶辣椒水，雖然沒人希望遇到這種事，但真的需要用上它的時候，就給它按壓噴到底，直到對方倒下為止，「寧可站著進法院，也不要躺著進醫院。」

