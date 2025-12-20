北捷隨機傷人案引發社會安全憂慮 吳思瑤籲全民強化民防訓練

民進黨立委吳思瑤表示，面對隨機傷人事件，除強化公共場所防護外，也應全面提升民防訓練與全民應變意識。（圖／CTWANT攝影組）

台北捷運發生隨機傷人事件，造成多人死傷，引發民眾對公共安全與社會安全網的高度關注。對此，民進黨立委吳思瑤今（20）日表示，台灣整體治安仍屬良好，但面對這類突發、隨機的傷人事件，確實防不勝防，政府與社會仍應從個案中檢討並精進整體預防機制。

吳思瑤指出，針對公共場所可能發生的傷害事件，應持續加強預防與示警機制，同時也要在日常生活中灌輸民防、守望相助以及人助自助的觀念，讓民眾在第一時間具備基本應變能力。

她進一步表示，從公部門執行層面來看，相關機制仍有精進與檢討空間；另一方面，對每一位台灣人而言，也必須加強民防訓練與意識的培養。「小橘書」的推廣因此相當重要，這次事件再次顯示，提升並深化民防意識已刻不容緩，而這正是全社會防衛委員會的核心目標，相關工作必須加快腳步、趕上進度。

