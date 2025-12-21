北捷隨機傷人案掀民防討論 內政部：第4梯次小橘書24日起發放

內政部表示，第4梯次《臺灣全民安全指引》將於12月24日起陸續發放，協助民眾強化自我防護與安全意識。（圖／報系資料庫）

台北捷運中山站及台北車站一帶，日前發生無差別隨機傷人事件，引發社會對治安與社會安全網的廣泛討論。部分立委也檢討指出，未來應進一步強化全民的民防訓練與自我保護意識，並提及由國防部編製的《臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」），其內容涵蓋天災應變與日常安全指引，凸顯其重要性。

國防部近期推出新版《臺灣全民安全指引》，並採家戶發送方式，分四個梯次寄送至全台約975萬戶。內政部也自12月起，陸續在非直轄市的16處在地宮廟舉辦宣講會，透過社區影響力，推廣防災與全民安全觀念。

廣告 廣告

由於北捷隨機傷人事件造成4人死亡、15人送醫，引發社會震驚，也再度喚起民眾對於自我防護與基本安全知識的重視，「小橘書」因此成為近期討論焦點之一。

因應北捷隨機傷人事件引發的民防討論，社會各界重新關注全民安全意識與自我防護的重要性。（圖／趙世勳攝）

內政部表示，截至12月19日止，全台已發出680萬2,556份「小橘書」，前三梯次發放率達86.32%；其中，台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府積極配合推動，執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文並茂的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾可在家中隨時翻閱、事前準備，以因應生活中可能出現的各類突發狀況。

至於列入第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，內政部補充，將於12月24日起陸續發送；民眾若想提前了解內容，也可前往國防部網站閱讀電子版。內政部強調，未來將持續與地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速取得這份貼近生活的安全指引，共同打造更安心、更具韌性的台灣社會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保