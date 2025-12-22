北捷隨機傷人案涉境外勢力？劉世芳否認：已查獲20則模仿犯訊息

內政部長劉世芳、警政署長張榮興今日針對北捷隨機傷人案專報前，接受媒體聯訪。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 捷運台北車站跟中山站日前爆出隨機傷人案件，造成凶嫌張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危。各界關注這起事件起因及來龍去脈，更有指出是「境外勢力介入」。對此，內政部長劉世芳今（22）日否認指出，就以目前掌握的情況來看，「我們認為跟所謂的國外或境外比較沒有相關」。

立法院內政委員會今日變更議程，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

劉世芳指出，相關細節可能由警政署掌握得更為清楚，但內政部目前的評估，尚未發現案件與國外或境外勢力之間的關聯。她也提到，目前較有相關性的情況，主要是在網路上出現所謂的模仿犯。

劉世芳說，自事件發生當天起，截至21日中午左右，刑事警察局已累積掌握約20則與模仿犯有關的訊息。對於其中在台灣可以確認身分與所在地的案件，不論是在台北、新北、台中或高雄，警方都已陸續移送地檢署進行偵辦。

她表示，不管相關內容是屬於恐嚇或威脅，對公眾而言都會造成相當程度的焦慮與不安，因此各地刑事警察單位已配合刑事警察局，一起進行相關案件的偵辦。劉世芳也強調，警方對於這類案件的偵辦行動不會停止，後續仍會持續進行相關查處。

此外，媒體追問，嫌犯張文除了他母親每個月給他的零用金之外，有沒有查到他其他相關的金流？警政署長張榮興回應，有關張文的金流，目前仍在調閱查處當中。

