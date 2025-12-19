北捷隨機傷人案犯嫌身亡 警搜租屋處扣爆裂物材料

（中央社記者劉建邦台北19日電）男子張文今天接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈，並闖入百貨持刀傷人，最終墜樓不治。警方表示，已於張男租屋處查扣製造爆裂物材料，持續釐清犯案動機。

捷運台北車站、捷運中山站今天晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾案，轄區警方隨即派員圍捕，但犯嫌張文墜樓送醫不治，另外造成2名民眾傷重送醫不治。行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人接連趕赴現場了解狀況。

台北市刑警大隊大隊長盧俊宏晚間在台北市警察局中正一分局前受訪，表示經初步調查，犯嫌是在下午5時30分在捷運台北車站M7出口地下1樓通道丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，造成1人OHCA（到院前心肺功能停止）。

警方說，張姓犯嫌晚間6時許，徒步抵達捷運中山站外的路口丟擲煙霧彈，隨後持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨繼續行凶，造成2人OHCA（到院前心肺功能停止），2人分別在1樓、4樓遭砍傷，傷勢集中在脖子。

警方表示，張姓犯嫌最後自百貨公司6樓墜樓，送醫前已OHCA（到院前心肺功能停止），經院方搶救無效，晚間7時48分宣告不治。

警方說，27歲張姓犯嫌目前無業，曾擔任過保全，並於今年1月在中正區租屋，住家在桃園，經報請台北地檢署偵辦後，已派員至張男北市中正區租屋處搜索，在屋內發現製造汽油彈的相關材料。

警方表示，已擴大調閱監視器畫面釐清張姓犯嫌動線，初步掌握張姓男子從中正區租屋出發，約莫下午5時許抵達捷運北車地下道通道後犯案。

警方說，張姓男子犯案時不慎遺落筆記本，目前已送往鑑識，並針對張男使用手機進行解鎖，張姓男子徒步至第2犯案現場北市中山區時，行走期間並未傷及民眾。

盧俊宏說，案發後已通報各警局加強巡邏轄區公共運輸系統，北市警局已成立反恐應變中心，並由各單位派員進駐待命，將持續調閱監視器畫面及訪查進一步釐清張姓犯嫌的犯案動機。（編輯：蕭博文）1141219

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。