北捷隨機傷人案第3死 馬偕收治傷者不治

（中央社記者曾以寧台北19日電）台北捷運今天發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，台北市長蔣萬安前往馬偕紀念醫院、新光醫院探視傷者，而馬偕醫院收治的OHCA（到院前心肺功能停止）男傷者不治，是全案第3名死者。

馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。

新光醫院說，目前共收治2名傷者，其中1人為約30歲男性，到院時已OHCA，於晚間7時23分送達醫院，目前仍在急救，初步評估狀況不樂觀。

新光醫院表示，另1名22歲女性晚間7時餘自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，目前狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。（編輯：李明宗）1141219